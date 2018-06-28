В течение текущих суток боевики семь раз открывали огонь по украинским позициям

"27 июня, ситуация в районе проведения ООС оставалась контролируемой. Вечером российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках враг вел огонь из БМП и запрещенной минского договоренностями оружия. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу ", - сообщили в пресс-центре ООС.

"На Луганском направлении ночью неспокойно было в районе населенного пункта Крымское. Там враг вел огонь по нашим позициям с 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А в районе населенного пункта деревня Луганская соперник совершил очередную провокацию, применив стрелковое оружие", - заявили в ООС.

"На Донецком направлении соперник активизировал боевые действия и применял по нашим позициям преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных направлениях зафиксировано огонь из вооружения БМП. Под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки, Южного, опытно и Новомихайловка" , - говорится в отчете.

"За прошедшие сутки наибольшего количества обстрелов получили защитники Мариупольского направлении. Здесь враг применял ствольную артиллерию калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты.

Огневого воздействия подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Гнутово, Талаковка, Старогнатовка, Павлополь, Богдановка и Широкино.

Кроме этого прошедшие сутки враг цинично обстрелял из минометов калибром 82-мм город Железное. Пострадали две гражданские лица " , - отметили в пресс-центре.

На Донецком направлении оккупанты обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции ОС в районе населенного пункта Марьинка, с РПГ и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Водяное, Лебединский, Широкино и Гнутово.

По данным разведки, 10 боевиков убиты, 7 ранены.