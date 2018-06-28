Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, прибывший в Москву на встречу с президентом РФ Путиным 27 июня заявил, что позиция США не включает в себя признание аннексии Крымского полуострова либо снятие санкций с РФ, передает УНИАН со ссылкой на слова Болтона на пресс-конференции в Москве.

«Это не является позицией США», — ответил советник Трампа на заданный журналистами вопрос, может ли Дональд Трамп признать аннексию Крыма Россией.

Кроме того, добавил Болтон, хотя вопрос о санкциях и поднимался на встрече в Москве, позиция США по этому вопросу остается неизменной.

«Я хочу сказать, что позиция США по санкциям заключается в том, что они должны оставаться. И этот вопрос также может быть поднят на саммите ЕС в четверг-пятницу. Наша позиция заключается в том, что санкции должны оставаться», — сказал Болтон.

Также Болтон опроверг предположения, что на встрече с Путиным обсуждались перспективы и условия возвращения России в формат «Большой семерки».

«Нет, мы не обсуждали сегодня возможное возвращение России в G7, но я не исключаю, что президенты смогут поговорить об этом во время своей встречи», — допустил он, добавив, что львиную долю действительно важнейших межгосударственных вопросов президенты США и РФ обсудят уже на встрече.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

При этом, заметил Болтон, США не ждет каких-то конкретных результатов.

«Но я не думаю, что мы ждем каких-то конкретных результатов. Я считаю, что важно после длительной паузы между двусторонними саммитами позволить им обсудить все вопросы, какие они пожелают, в формате один на один или в расширенном формате. А мы будем прорабатывать результаты их переговоров», — сказал он.

Однако, заключил Болтон, не исключен факт того, что кое-какие договоренности на саммите все же будут достигнуты, что стоит только приветствовать.

«Сам факт проведения такой встречи очень важен. Очень много критиков президента строят много теорий вокруг будущего саммита, но президент считает, что такая личная, прямая встреча в верхах пойдет на пользу как США, так и России, и послужит укреплению мира и безопасности во всем мире», — добавил Болтон.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира