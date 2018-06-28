Дочь Майка и Зары Тиндолл, которая родилась накануне, назвали Лена Элизабет. Об этом сообщает Sky News .

Девочка приходится правнучкой королеве Великобритании Елизавете II. Представитель родителей ребенка Майка и Зары Тиндолл рассказал, что им просто понравилось имя Лена, следовательно пара решила назвать дочь именно так. Второе свое имя - Элизабет - девочка получила в честь прабабушки-королевы.

Напомним, что Лена Элизаберт Тиндолл является седьмым правнуком Елизаветы II.

Как сообщал svodka.net ранее, королева Британии Елизавета II дала официальное королевское согласие на выход страны из Европейского союза под руководством премьер-министра страны Терезы Мэй.

Королева Елизавета II поручила герцогине Сассекской Меган Маркл стать одной из глав "Программы молодых лидеров королевы" при Букингемском дворце.

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