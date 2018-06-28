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Чубаров: Ни один украинский политик не может отрицать, что крымские татары на своей земле имеют право на самоопределение
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28.06.2018 11:02
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Подготовленные изменения в Конституцию Украины направлены на
усовершенствование статуса крымской автономии, отметил глава
Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Чубаров: Вопрос Крыма все равно решится таким образом, что он
не будет оставаться в России Фото: EPA "Мы должны решать
крымскотатарский вопрос... Ни один украинский политик не может
отрицать, что крымские татары на своей земле имеют право на
самоопределение. А поскольку они это право хотят реализовать в
составе Украины, украинские политики должны найти такую форму,
чтобы это означало восстановление прав крымскотатарского народа,
укрепляло украинскость в Крыму, решало вопрос возвращения Крыма, а
также создавало равные условия для жителей полуострова", –
подчеркнул Чубаров.В комментарии каналу "Прямий" Чубаров отметил,
что подготовленные изменения в Конституцию Украины направлены на
усовершенствование статуса крымской автономии."Первое – это
наконец учитывается фактор крымскотатарский, право коренного народа
на самоопределение... Предлагаются правовые инструменты, которые в
реальности создали бы равные условия для совместного управления
Крымом крымскими татарами, украинским сообществом и другими
жителями Крыма. Речь идет о том, как будут создаваться
представительские органы автономии, и о ее полномочиях. То есть
идет усовершенствование сути крымской автономии, которая теперь
будет учитывать права крымскотатарского народа", – сказал
Чубаров.Глава Меджлиса уверен, что Крым вернется в состав
Украины."Вопрос Крыма все равно решится таким образом, что он не
будет оставаться в России. Но важно, чтобы все наши партнеры,
международное общество, организации четко и однозначно определили,
почему он должен быть в составе Украины. Не только потому, что
нарушили нормы и территориальную целостность. Одним из самых важных
факторов будет то, что крымские татары, как и любой другой народ,
имеют право на самоопределение, они хотят его реализовать в составе
Украинского государства, и Крым должен быть в Украине", –
сказал политик.Чубаров считает, что Конституционная комиссия должна
рассмотреть изменения в ближайшие недели, чтобы можно было до конца
текущей сессии работы Верховной Рады зарегистрировать законопроект
и осенью начать его рассматривать.Россия аннексировала
Крым после незаконного референдума 16 марта
2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается
Украиной и большинством стран мира.31 марта 2015
года Порошенко подписал указ о персональном составе
Конституционной комиссии. 18 мая 2016 года он инициировал
создание рабочей группы в рамках комиссии для разработки
изменений в Конституцию, касающихся права крымских татар на
самоопределение.В марте 2016 года депутат Верховной Рады Украины от
Блока Петра Порошенко, глава Меджлиса Рефат Чубаров анонсировал
законопроекты о статусе крымскотатарского народа в Украине и о
крымской автономии, "которая создается на основе права коренного
народа на самоопределение".В мае 2016 года Порошенко заявил о
необходимости создания в Крыму национальной автономии крымских
татар с полным гарантированием равных прав и свобод этнических
украинцев. В июле президент говорил, что Украина обязана дать
крымским татарам право на самоопределение в рамках единого
Украинского государства.
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