Подготовленные изменения в Конституцию Украины направлены на усовершенствование статуса крымской автономии, отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Чубаров: Вопрос Крыма все равно решится таким образом, что он не будет оставаться в России Фото: EPA "Мы должны решать крымскотатарский вопрос... Ни один украинский политик не может отрицать, что крымские татары на своей земле имеют право на самоопределение. А поскольку они это право хотят реализовать в составе Украины, украинские политики должны найти такую форму, чтобы это означало восстановление прав крымскотатарского народа, укрепляло украинскость в Крыму, решало вопрос возвращения Крыма, а также создавало равные условия для жителей полуострова", – подчеркнул Чубаров.В комментарии каналу "Прямий" Чубаров отметил, что подготовленные изменения в Конституцию Украины направлены на усовершенствование статуса крымской автономии."Первое – это наконец учитывается фактор крымскотатарский, право коренного народа на самоопределение... Предлагаются правовые инструменты, которые в реальности создали бы равные условия для совместного управления Крымом крымскими татарами, украинским сообществом и другими жителями Крыма. Речь идет о том, как будут создаваться представительские органы автономии, и о ее полномочиях. То есть идет усовершенствование сути крымской автономии, которая теперь будет учитывать права крымскотатарского народа", – сказал Чубаров.Глава Меджлиса уверен, что Крым вернется в состав Украины."Вопрос Крыма все равно решится таким образом, что он не будет оставаться в России. Но важно, чтобы все наши партнеры, международное общество, организации четко и однозначно определили, почему он должен быть в составе Украины. Не только потому, что нарушили нормы и территориальную целостность. Одним из самых важных факторов будет то, что крымские татары, как и любой другой народ, имеют право на самоопределение, они хотят его реализовать в составе Украинского государства, и Крым должен быть в Украине", – сказал политик.Чубаров считает, что Конституционная комиссия должна рассмотреть изменения в ближайшие недели, чтобы можно было до конца текущей сессии работы Верховной Рады зарегистрировать законопроект и осенью начать его рассматривать.Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.31 марта 2015 года Порошенко подписал указ о персональном составе Конституционной комиссии. 18 мая 2016 года он инициировал создание рабочей группы в рамках комиссии для разработки изменений в Конституцию, касающихся права крымских татар на самоопределение.В марте 2016 года депутат Верховной Рады Украины от Блока Петра Порошенко, глава Меджлиса Рефат Чубаров анонсировал законопроекты о статусе крымскотатарского народа в Украине и о крымской автономии, "которая создается на основе права коренного народа на самоопределение".В мае 2016 года Порошенко заявил о необходимости создания в Крыму национальной автономии крымских татар с полным гарантированием равных прав и свобод этнических украинцев. В июле президент говорил, что Украина обязана дать крымским татарам право на самоопределение в рамках единого Украинского государства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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