Полицейские задержали двух злоумышленников, которые сбежали из изолятора временного содержания в пгт Новотроицкое Херсонской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, передает .

"На протяжении двух суток полицейские нескольких районов Херсонской области круглосуточно разыскивали двух злоумышленников, совершивших побег из изолятора временного содержания Новотроицкого отделения полиции", – отметили в полиции.

Как установили полицейские, после побега злоумышленники разделились. К розыску присоединились сотрудники соседних территориальных подразделений полиции и оперативники управления уголовного розыска областного главка. Правоохранители провели подворный обход всех населенных пунктов, отрабатывались фермерские хозяйства, полевые бригады, лесополосы, заброшенные сооружения. Принятыми мерами полиция установила местонахождение злоумышленников и сегодня ночью их задержала.

По словам начальника криминальной полиции Херсонской области Николая Цапа, один из разыскиваемых – житель районного центра Новотроицкое. Полицейские предположили, что он может навестить родных. Сегодня ночью оперативники заметили, как беглец через огород направляется в родительский дом и задержали его.

Через несколько часов задержали и другого разыскиваемого.

"Один из жителей пгт Новоалексеевка Генического района рассказал, где накануне видел похожего по приметам мужчину. К поиску злоумышленника привлекли кинолога Генического отдела полиции. Служебная собака почти километр шла по запаху и вывела группу задержания к солнечной электростанции, где скрывался беглец", – говорится в сообщении.

Сейчас оба злоумышленника снова помещены в Новотроицкий ИВС. Злоумышленников осмотрели медработники. Телесных повреждений при задержании им не причинили.

Напомним, в ночь с 25 на 26 июня из изолятора временного содержания Новотроицкого отделения полиции сбежали двое подозреваемых в совершении тяжких преступлений.

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