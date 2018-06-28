В результате взрыва пожар в Бремене распространился на соседние
дома. С огнем борются 25 пожарных. В результате взрыва и пожара
погибли три человека Фото: ЕРА Как сообщили пожарные, взрыв
уничтожил значительную часть дома. В здании нашли тело 41-летней
женщины и ее семилетнего сына. Еще одну погибшую – 70-летнюю
женщину – нашли в соседнем доме. В результате взрыва начался
пожар в двух соседних домах. На месте работают 25 пожарных.
Огонь локализован.О причинах взрыва не сообщается.
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