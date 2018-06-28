Кортеж омбудсмена России Татьяны Москальковой въехал на территорию колонии строгого режима номер 8 «Белый медведь», где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова, а Уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили.

Об этом передает собственный корреспондент УНИАН в РФ Роман Цимбалюк с места событий в Лабытнанги (Ямало-Ненецкий самостоятельный округ).

В частности, колонна из четырех джипов беспрепятственно заехала на территорию колонии, даже не остановившись возле Денисовой, которая стояла действительно на дороге.

На данный момент на телефонные звонки Денисовой Москалькова не отвечает, на ее попытки связаться с руководством колонии, сотрудники отвечают, что у них режимное мероприятие.

Напомним, Денисова и Москалькова сегодня прилетели с Москвы в Салехард одним самолетом и сразу отправились в Лабытнанги с целью посетить в тюрьме Сенцова, однако российская уполномоченное отказалась ехать в Лабытнанги вместе с Денисовой. Украинский омбудсмен приехала в Лабытнанги первой, но ее в колонию не пустили.

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