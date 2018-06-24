Крупнейшая австрийская газета “Kronen Zeitung” анонсировала встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.

По данным издания, переговоры могут пройти 15 июля в Вене.

Источники газеты заявили, что дипломатические представители США и РФ, а также представители их спецслужб уже находятся в столице Австрии. Они предположительно изучают обстановку для организации встречи.

В то время, как официальные источники заявляют о рассмотрении Австрии в качестве одного из вариантов, местные СМИ утверждают, что вопрос уже якобы решен.

При этом официально ни Москва, ни Вашингтон не подтверждали заявления австрийских масс-медиа. Ранее американское агентство Bloomberg заявляло, что лидеры двух стран могут устроить встречу до саммита Североатлантического Альянса.

Также не исключался вариант с переговорами Путина и Трампа после визита последнего в Лондон. Сам американский руководитель изъявлял желание встретиться с президентом РФ этим летом.

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