Украинского омбудсмена Людмилу Денисову 28 июня не пускают в колонию, где удерживают режиссера Олега Сенцова. Она отметила, что кортеж российского омбудсмена Татьяны Москальковой проехал мимо нее у ворот колонии. Денисову не пустили к Сенцову Фото: ombudsman.gov.ua "С 9.00 утра я под исправительной колонией №8 стараюсь встретиться с Сенцовым. Уполномоченный [по правам человека в] РФ Татьяна Москалькова появилась здесь полчаса назад. Кортеж проехал мимо меня, хотя она прекрасно меня видела. Такое демонстративное поведение вызывает один вопрос: как она собирается выполнять договоренности президентов, не говоря уже о реализации гарантий на мое безусловное беспрепятственное посещение украинских политзаключенных, предоставленное мне президентом РФ? Из-за ворот я вижу, что люди, которые приехали в кортеже, ходят по территории, Москалькова делает селфи... А нам всем больно за Сенцова, который голодает уже 46-й день. И у нас нет точной информации, что с ним и как он чувствует себя... А российский омбудсмен выйдет оттуда и снова будет что-то говорить о "лечебном голодании", – заявила Денисова.Она сообщила, что в колонии ее попросили ждать ответа руководства колонии.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил. ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить голодовку. Украинский режиссер от предложения отказался.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15 июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – к главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.22 июня Москалькова предложила Денисовой вместе посетить Вышинского, а потом Сенцова.26 июня уполномоченный по правам человека в РФ прибыла в Украину. Она отправилась в Лукьяновское СИЗО с намерениями посетить военнослужащего Максима Одинцова, которого в Украине обвиняют в дезертирстве. Ей не предоставили свидания.Денисова говорила, что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине, пока украинского омбудсмена не допустят к украинским политзаключенным в России.Денисова утром 28 июня сообщила, что прибыла в Лабытнанги и планирует встретиться с украинским политзаключенным. Спикер Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что та приехала в Лабытнанги, чтобы посетить Сенцова, а Денисова прибыла в регион "абсолютно самостоятельно" и ее совместное посещение заключенного с российским омбудсменом не планируется. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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