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Денисова: В колонии, где находится Сенцов, Москалькова делает селфи. А потом выйдет и будет опять что-то говорить о "лечебном голодании"
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28.06.2018 11:18
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Украинского омбудсмена Людмилу Денисову 28 июня не пускают в
колонию, где удерживают режиссера Олега Сенцова. Она отметила, что
кортеж российского омбудсмена Татьяны Москальковой проехал мимо нее
у ворот колонии. Денисову не пустили к Сенцову Фото:
ombudsman.gov.ua "С 9.00 утра я под исправительной колонией №8
стараюсь встретиться с Сенцовым. Уполномоченный [по правам человека
в] РФ Татьяна Москалькова появилась здесь полчаса назад. Кортеж
проехал мимо меня, хотя она прекрасно меня видела. Такое
демонстративное поведение вызывает один вопрос: как она собирается
выполнять договоренности президентов, не говоря уже о реализации
гарантий на мое безусловное беспрепятственное посещение украинских
политзаключенных, предоставленное мне президентом РФ? Из-за ворот я
вижу, что люди, которые приехали в кортеже, ходят по территории,
Москалькова делает селфи... А нам всем больно за Сенцова, который
голодает уже 46-й день. И у нас нет точной информации, что с ним и
как он чувствует себя... А российский омбудсмен выйдет оттуда и
снова будет что-то говорить о "лечебном голодании", – заявила
Денисова.Она сообщила, что в колонии ее попросили ждать ответа
руководства колонии.Сенцов был приговорен в РФ к 20
годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский
суд признал его виновным в создании в Крыму
террористического сообщества и руководстве им, покушении
на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении
огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических
актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не
признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную
голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал
освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не
включил. ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить
голодовку. Украинский режиссер от предложения отказался.9
июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с
президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня
Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не
удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15
июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к Сенцову, но
ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с
Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19
июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а
Москалькова – к главному редактору "РИА Новости Украина"
Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.22
июня Москалькова предложила Денисовой вместе посетить
Вышинского, а потом Сенцова.26 июня уполномоченный по правам
человека в РФ прибыла в Украину. Она отправилась в
Лукьяновское СИЗО с намерениями посетить военнослужащего
Максима Одинцова, которого в Украине обвиняют в дезертирстве.
Ей не предоставили свидания.Денисова говорила,
что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине,
пока украинского омбудсмена не допустят к украинским
политзаключенным в России.Денисова утром 28 июня сообщила, что
прибыла в Лабытнанги и планирует встретиться с украинским
политзаключенным. Спикер Москальковой Алексей Зловедов
сообщил, что та приехала в Лабытнанги, чтобы посетить Сенцова,
а Денисова прибыла в регион "абсолютно самостоятельно" и ее
совместное посещение заключенного с российским омбудсменом не
планируется.
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