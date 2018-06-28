Европейский суд по правам человека удовлетворил ходатайство Украины

Об этом сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.

"Сегодня ЕСПЧ согласился с нашим ходатайством и объединил производство по межгосударственным заявлениям относительно нарушений ЕКПЧ Россией в два больших производства: по Крыму и Донбассу. Так что вместо пяти дел Украины против РФ осталось три (заявление по вывозу детей из Донбасса в РФ осталось в самостоятельном производстве)... Итак с сегодняшнего дня россияне уже не смогут играть в игру "здесь я игриграю-здесь играю-здесь я рыбу заворачивал". То есть "давайте это дело рассмотрим, то остановлено, а те все тоже приостановлены до рассмотрения этих двух". Я не сомневаюсь, что они придумают что-то новое, но и мы не спим" , - заявил Лещина.