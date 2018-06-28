21 июня президент провел телефонные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Основной темой разговора были украинские политзаключенные, которые находятся в российских тюрьмах.

О том, имеют ли смысл такие переговоры, почему Украине ни в коем случае нельзя общаться с Путиным один на один и чего ждать от президента в ближайшее время, "" рассказал знаток по вопросам безопасности, генерал-лейтенант ВАСИЛИЙ БОГДАН, передает

В международной дипломатической практике разговаривают между собой даже лидеры стран, которые враждуют. Это показывает опыт и Первой мировой, и Второй мировой войны. А если взять Средние века, Новое время, то было в порядке вещей, когда руководители воюющих стран периодически общались по тому или иному поводу. Но на каждом этапе исторического развития мира это происходило по-своему.

Учитывая то, что декларируют в открытых источниках, в том числе власть президента Украины, основной темой переговоров являются украинские политзаключенные Кремля: Сенцов, Сущенко, Клых и так далее. Если верить главе нашего государства - а для этого, бесспорно, есть основания - то именно об этом и идут переговоры в контексте того, когда же путинский режим отпустит этих невиновных людей, которые там страдают за интересы нашего государства.

Другой вопрос, как к этому относится Путин, как он использует это для давления на Украину, чтобы украинская сторона шла на уступки в принципиальных вопросах - и в отношении оккупированных территорий Донбасса, и по Крыму.

О Крыме Путин вообще ни с кем не хочет разговаривать, в том числе с американцами. Курт Волкер и эту тему тоже вроде бы не обсуждают. И меня в некоторой степени возмущает то, что Волкер заявил, что к этой теме вернутся в будущем. По моему мнению, Крым и Донбасс взаимосвязаны, они касаются российской интервенции в Украину и их нужно рассматривать параллельно. Иначе это растянется на века.

Идут дискуссии о том, как называть этих украинцев: военнопленными, политическими заключенными или заложниками. Ведь это необъявленная война, гибридная. Но для украинской стороны здесь все понятно: принят закон, Россия - агрессор, значит, это политические заключенные, военнопленные, и их нужно защищать. Это святое дело, непременно, требует от украинской стороны соответствующих мер.

Другой вопрос - не происходит ли в процессе этих переговоров каких-то "договорняков", которые не могут быть в интересах украинской стороны. Но ввиду того, что Украина сейчас накануне президентских и парламентских выборов, лично я исключаю, что какие-то антиукраинские договоренности могут быть реализованы за этот период.

Еще один момент: если учесть, что Путин якобы начал чувствовать себя более оптимистично, учитывая раскол в Евросоюзе, трещину в трансатлантическом партнерстве, он, бесспорно, подумал, что может и дальше реализовывать свою агрессивную экспансионистскую политику и давить на Украину. Если Запад будет консолидированным и организованным - а все-таки эта консолидация, несмотря на проблемы и иногда экстравагантные заявления президента Дональда Трампа, просматривается и в , и в ЕС, и в - то политика сдерживания и принуждения Путина к миру сыграет свою роль.

Но мы, учитывая принятие закона о национальной безопасности и действие других программ оборонного комплекса, должны усиливать свою обороноспособность по всем направлениям и по всему периметру границы нашей страны, чтобы не позволить Путину снова совершить какие-то агрессивные действия или провести масштабные военные операции.

Я знаю одно: один на один с Путиным мы говорить не можем, потому что однозначно проиграем. Нынешняя международная коалиция и "нормандский формат", каким бы неэффективным он ни был, должны действовать вместе с украинской стороной.

Учитывая то, что впереди у нас президентские и парламентские выборы, вряд ли Путин до их завершения пойдет на какие компромиссные решения не в своих интересах. Он будет нас дразнить, давать миру какие-то сигналы - вроде этого чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в России, - что с Россией можно и нужно сотрудничать. Но понятно, что это лишь фасад, за которым кроется жестокий, я бы сказал, террористический путинский режим.

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