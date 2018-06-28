Из-за насилия в отношении фермерских общин в центральном Нигерийском плато за неделю погибли более 200 человек. Об этом сообщает The Defense .

"После закрытого заседания с президентом Мохаммаду Бухари стало известно, что в результате нападений было убито более 200 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что столкновения начались еще 21 июня, когда фермеры атаковали и убили пять пастухов. В субботу, 23 июня, это вызвало ответные нападения.

Кроме того, жители многих районов сообщили, что по приказу служб были вынуждены скрывать количество мертвых.

Как сообщал svodka.net ранее, в Нигерии в городе Муби произошло два взрыва , в результате чего погибли не менее 24 человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира