|В Нигерии пастухи убили более 200 человек за неделю
|28.06.2018 11:23
|
Из-за насилия в отношении фермерских общин в центральном Нигерийском плато за неделю погибли более 200 человек. Об этом сообщает The Defense.
"После закрытого заседания с президентом Мохаммаду Бухари стало известно, что в результате нападений было убито более 200 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что столкновения начались еще 21 июня, когда фермеры атаковали и убили пять пастухов. В субботу, 23 июня, это вызвало ответные нападения.
Кроме того, жители многих районов сообщили, что по приказу служб были вынуждены скрывать количество мертвых.
Как сообщал svodka.net ранее, в Нигерии в городе Муби произошло два взрыва, в результате чего погибли не менее 24 человек.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Поделитесь статьей с друзьями