Омбудсмены Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова прибыли в колонию, где отбывает наказание украинский режиссер Олег Сенцов, передает

"Приехала в ИК "Белый медведь" вместе с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком для встречи с Олегом Сенцовым", - сообщила в своем Instagram Т.Москалькова.

Украинский Омбудсмен Л.Денисова ранее в эфире телеканала "112 Украина" сообщила, что находится перед воротами колонии, где содержится О.Сенцов.

"Сейчас нахожусь перед воротами колонии, где находится Олег Сенцов... Мы ждем... Я уже стучала во все двери, сказала, что я здесь, хочу увидеться с руководителем учреждения, чтобы подать заявление (на посещение - ред.)", - отметила она.

Как сообщал 28 июня Л.Денисова снова отправилась в колонию к О.Сенцову.

Напомним, 15 июня украинского омбудсмена не пустили в колонию, где содержится украинский режиссер Олег Сенцов.

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