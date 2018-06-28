|"Ты особенный, Вова". Дорофеева рассказала о начале отношений с супругом
|28.06.2018 11:25
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Еще задолго до нашего знакомства - я о тебе в тайне мечтала . Думала , что было бы неплохо , если б ты был моим парнем ) Помню , как ты на меня не обращал внимания , ну или делал вид . А потом просто сказал - ты будешь моей женой ( это все в первый день знакомства ) вот так просто сказал и ушёл . Я конечно посмеялась . Подумала - смешной ..)) А через неделю мы уже жили вместе . Ты наверно самый сильный и интересный человек в моей жизни . Мы вместе уже 7 лет и я хочу сказать тебе большое спасибо за то, что веришь в меня , за то, что терпишь мое долгое гастрольное отсутсвие . Спасибо за поддержку во всем. Ты научил меня многим хорошим вещам . Их не счесть . Ты особенный , Вова. Я безумно тобой горжусь . И очень люблю * @vladimirdantesПубликация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 27 Июн 2018 в 4:29 PDT
Свадьба Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса состоялась летом 2015 года. Познакомились они в 2011 году.
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