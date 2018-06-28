Участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева по случаю семилетия отношений с музыкантом Владимиром Дантесом рассказала о дне знакомства с ним. Дорофеева: Спасибо за поддержку во всем. Ты научил меня многим хорошим вещам. Их не счесть Фото: nadyadorofeeva / Instagram Участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева призналась в любви мужу, музыканту и телеведущему Владимиру Дантесу. Пост она обнародовала в Instagram."Еще задолго до нашего знакомства я о тебе втайне мечтала. Думала, что было бы неплохо, если бы ты был моим парнем. Помню, как ты на меня не обращал внимания, ну или делал вид, а потом просто сказал: "Ты будешь моей женой (это все в день знакомства). Вот так просто сказал и ушел. А через неделю мы уже жили вместе", – рассказала певица.Дорофеева поблагодарила Дантеса за семь лет отношений."Хочу сказать тебе большое спасибо за то, что веришь в меня, за то, что терпишь мое долгое гастрольное отсутствие. Спасибо за поддержку во всем. Ты научил меня многим хорошим вещам. Их не счесть. Ты особенный, Вова. Я безумно тобой горжусь и очень люблю", – написала она. Еще задолго до нашего знакомства - я о тебе в тайне мечтала . Думала , что было бы неплохо , если б ты был моим парнем ) Помню , как ты на меня не обращал внимания , ну или делал вид . А потом просто сказал - ты будешь моей женой ( это все в первый день знакомства ) вот так просто сказал и ушёл . Я конечно посмеялась . Подумала - смешной ..)) А через неделю мы уже жили вместе . Ты наверно самый сильный и интересный человек в моей жизни . Мы вместе уже 7 лет и я хочу сказать тебе большое спасибо за то, что веришь в меня , за то, что терпишь мое долгое гастрольное отсутсвие . Спасибо за поддержку во всем. Ты научил меня многим хорошим вещам . Их не счесть . Ты особенный , Вова. Я безумно тобой горжусь . И очень люблю * @vladimirdantes Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 27 Июн 2018 в 4:29 PDT Свадьба Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса состоялась летом 2015 года. Познакомились они в 2011 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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