В ведомствах гражданской администрации Гуанси-Чжуанского автономного района заявили, что сильные дожди вызвали наводнения в 14 районах Китая, административно подчиненных 3 городам, бедствие терпят свыше 40 тыс. человек, два человека погибли. Об этом сообщает со ссылкой на Синьхуа.

Нынешним бедствием охвачены 40,3 тыс. человек, экстренной эвакуации и размещению подверглись 1127 человек, в экстренной помощи нуждаются 540 человек, два человека погибли.

Площадь пострадавших от бедствия сельхозугодий составляет 2670 га, обрушились 346 помещений в 116 дворах.

В пятницу в западной части американского штата Пенсильвания прошел сильный шторм. Погиб один человек.

Как сообщал , южные и центральные районы США страдают от масштабных ливней. В США жертвой стихии уже стал пожилой мужчина.

Напомним, три дня назад в американском штате Мичиган был объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения.

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