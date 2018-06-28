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"Король воров". Вышел трейлер фильма с Майклом Кейном. Видео
28.06.2018 11:32
На канале Movieclips Trailers в YouTube обнародовали трейлер фильма "Король воров". Это криминальная драма, рассказывающая историю ограбления британского банка в Хаттон-Гарден в 2015 году. Тогда группа преступников похитила драгоценности на сумму £200 млн. Все участники ограбления были пожилыми людьми. Роли исполнили Майкл Кейн, Майкл Гэмбон, Чарли Кокс, Рэй Уинстон, Джим Бродбент, Том Кортни. Премьера запланирована на 14 сентября 2018 года.   | Лента рассказывает о преступлении, совершенном пожилыми людьми Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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