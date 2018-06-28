"Король воров". Вышел трейлер фильма с Майклом Кейном. Видео
28.06.2018 11:32
На канале Movieclips Trailers в YouTube обнародовали трейлер фильма
"Король воров". Это криминальная драма, рассказывающая историю
ограбления британского банка в Хаттон-Гарден в 2015 году. Тогда
группа преступников похитила драгоценности на сумму £200 млн. Все
участники ограбления были пожилыми людьми. Роли исполнили Майкл
Кейн, Майкл Гэмбон, Чарли Кокс, Рэй Уинстон, Джим Бродбент, Том
Кортни. Премьера запланирована на 14 сентября 2018 года. |
Лента рассказывает о преступлении, совершенном пожилыми людьми
Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube