Типичный «ястреб».

Джон Болтон перед встречей с Путиным, Лавровым и Шойгу: «Это замечательно — быть снова в Москве и помогать улучшению отношений между США и Россией. Надеюсь, что Россия и Соединенные Штаты смогут найти области, где мы сможем договориться и добиться прогресса вместе. Я с нетерпением ожидаю услышать о том, как вы так успешно организовали чемпионат мира (по футболу). Даже в прежние времена, когда у наших стран были разногласия, наши лидеры и их советники встречались. Я думаю, что это хорошо для обеих стран, для стабильности в мире, и президент Трамп очень решительно настроен по этому вопросу».

В общем-то, это все, что нужно знать о современных республиканских «ястребах». Особенно о таких, как Болтон, который в конце 2015 года, получив солидный гонорар, выступал с приветствием к собранию российского движения за свободное владение оружием, возглавляемого Торшиным, зам. председателя российского Центробанка, другом Путина и пожизненным членом американской NRA, ассоциации производителей стрелкового оружия, важнейшего финансового донора республиканской партии и Трампа.

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Многие американские СМИ считают, что NRA получила в 2016 году деньги от Торшина и перечислила их от своего имени в предвыборный фонд Трампа. Это подозрение усиливатеся из-за того, что взносы NRA в предвыборные фонды Трампа и республиканских кандидатов в Конгресс в 2016 году были значительно выше, чем во время предшествующих избирательных кампаний. А Торшин, кстати, с 6 апреля 2018 года находится под американскими санкциями.

Сегодня будет официально объявлены дата и место встречи Трамп-Путин, первой официальной двустронней встречи президентов США и России, начиная с 2012 года.

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