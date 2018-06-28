Собеседники газеты The Times в британском правительстве заявили, что опасаются встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которая ориентировочно состоится в середине июля. По их мнению, американский президент может пойти на уступки, которые будут невыгодны для Североатлантического альянса, передает .

"Сложно выступать против мира, но будет ли это настоящий мир", - спрашивает один из источников газеты. По мнению собеседников, результатом переговоров могут стать отказ США от совместных учений НАТО в Норвегии этой осенью, решение создать американскую базу в Польше на деньги польского правительства, а также признание аннексии Крыма Россией и изменение режима санкции.

Что касается отказа от учений в Норвегии, то, как считают британские официальные лица, Трамп может оправдать это желанием сэкономить деньги американских налогоплательщиков. Поводом для подобных опасений стало недавнее решение США отказаться от совместных учений с Южной Кореей после переговоров главы Белого дома с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Один из собеседников The Times предположил, что Трамп может пойти на уступки, требуя от Москвы выдачи США американского программиста, системного администратора, бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена, который получил убежище в России.

Напомним, в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи лидеров двух стран. По его словам, подробности будут объявлены 28 июня. После этого Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Путиным во время своей поездки в Европу.

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