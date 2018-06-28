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Порошенко: Нельзя менять Конституцию под конкретных лиц
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28.06.2018 11:40
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Политическая элита довольно неуважительно и легкомысленно
обращается с Конституцией, заявил президент Украины Петр Порошенко.
Порошенко: Как бы сложно ни было отвечать на беспрецедентные по
своей сложности внешние и внутренние вызовы – я ни разу не попросил
о расширении полномочий Фото: president.gov.ua "Действующий
Основной закон Украины, который был одобрен в 1996 году, с
изменениями 2004 года, многими экспертами, украинскими и
зарубежными, также оценивался как один из наиболее прогрессивных,
совершенных, демократических правовых документов. Политическая
элита Украины, по моему мнению, довольно неуважительно и не очень
осторожно обращается с Конституцией, что и стало одной из причин
тех кризисов и испытаний, которые выпали на долю нашего
государства. Уверен, что это должно стать очень серьезным уроком
для нынешних и будущих политиков", – заявил Порошенко.По его
словам, "нельзя политическую систему, форму правления,
государственное устройство менять в угоду текущей политической
конъюнктуре"."Нельзя менять Конституцию под конкретных лиц –
это Основной закон Украины… Коренные изменения в Конституцию должны
созреть, чтобы не выглядеть скороспелыми и конъюнктурными. И еще
очень важно – перед нами должна быть открыта дорога на 300
голосов в Раде. Четко придерживаться процедур", – продолжил
глава государства.Он добавил, что за годы своего президентства ни
разу не пожаловался на ограничения или отсутствие полномочий и
четко соблюдает Конституцию редакции 2004 года, к которой Украина
вернулась после Революции достоинства."Как бы сложно ни было
отвечать на беспрецедентные по своей сложности внешние и внутренние
вызовы – я ни разу не попросил о расширении полномочий.
Наоборот и более того – я сознательно отказался от некоторых
полномочий главы государства, в частности, во время судебной
реформы полномочий в части назначения судей, в части создания и
ликвидации судов", – отметил Порошенко.Он поблагодарил
депутатов за принятие судебной реформы. Последний раз
Конституция в Украине менялась после Евромайдана. 21 февраля 2014
года тогдашний президент Виктор Янукович и лидеры оппозиции
подписали соглашение, в котором был прописан возврат к Конституции
2004 года, уравновешены полномочия Кабмина, президента и
парламента. В тот же день Верховная Рада проголосовала за эту
редакцию.Порошенко заявлял, что станет гарантом сохранения
парламентско-президентской формы правления.
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