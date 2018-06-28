Политическая элита довольно неуважительно и легкомысленно обращается с Конституцией, заявил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко: Как бы сложно ни было отвечать на беспрецедентные по своей сложности внешние и внутренние вызовы – я ни разу не попросил о расширении полномочий Фото: president.gov.ua "Действующий Основной закон Украины, который был одобрен в 1996 году, с изменениями 2004 года, многими экспертами, украинскими и зарубежными, также оценивался как один из наиболее прогрессивных, совершенных, демократических правовых документов. Политическая элита Украины, по моему мнению, довольно неуважительно и не очень осторожно обращается с Конституцией, что и стало одной из причин тех кризисов и испытаний, которые выпали на долю нашего государства. Уверен, что это должно стать очень серьезным уроком для нынешних и будущих политиков", – заявил Порошенко.По его словам, "нельзя политическую систему, форму правления, государственное устройство менять в угоду текущей политической конъюнктуре"."Нельзя менять Конституцию под конкретных лиц – это Основной закон Украины… Коренные изменения в Конституцию должны созреть, чтобы не выглядеть скороспелыми и конъюнктурными. И еще очень важно – перед нами должна быть открыта дорога на 300 голосов в Раде. Четко придерживаться процедур", – продолжил глава государства.Он добавил, что за годы своего президентства ни разу не пожаловался на ограничения или отсутствие полномочий и четко соблюдает Конституцию редакции 2004 года, к которой Украина вернулась после Революции достоинства."Как бы сложно ни было отвечать на беспрецедентные по своей сложности внешние и внутренние вызовы – я ни разу не попросил о расширении полномочий. Наоборот и более того – я сознательно отказался от некоторых полномочий главы государства, в частности, во время судебной реформы полномочий в части назначения судей, в части создания и ликвидации судов", – отметил Порошенко.Он поблагодарил депутатов за принятие судебной реформы. Последний раз Конституция в Украине менялась после Евромайдана. 21 февраля 2014 года тогдашний президент Виктор Янукович и лидеры оппозиции подписали соглашение, в котором был прописан возврат к Конституции 2004 года, уравновешены полномочия Кабмина, президента и парламента. В тот же день Верховная Рада проголосовала за эту редакцию.Порошенко заявлял, что станет гарантом сохранения парламентско-президентской формы правления. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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