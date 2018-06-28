"Это не конфликт между русскими и украинском"

"В случае с Украиной то, что мы видим - это не этнический конфликт, это не локальный конфликт, это не гражданская война, это не конфликт между русскими и украинскими. Это конфликт между государством и государством" , - подчеркнул Волкер на специальной сессии по Украине в рамках ежегодной конференции ОБСЕ 26 июня, сообщает "Радио Свобода".

" Это конфликт, в котором РФ размещает свои силы на территории Украины. Ее обвинили в аннексии Крыма - незаконной аннексии, которую, по моему мнению, никто из государств не признает. И что-то подобное произошло в восточной Украине" , - подчеркнул представитель Госдепа.

Для решения этой проблемы США предлагают - вместе с Францией, Германией, Украиной и другими странами - развернуть миротворческие силы ООН, которые создадут безопасную ситуацию на Донбассе и обеспечат условия, при которых могут быть выполнены Минские соглашения, отметил он.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается С 2014 год после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют РФ в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы". За время конфликта погибли более 10 000 человек, по данным ООН.