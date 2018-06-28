Уполномоченную Рады по правам человека Людмилу Денисову могут во второй раз не пустить к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, поскольку она прибыла в Салехард без согласования с российскими структурами. Об этом заявил пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой, передает со ссылкой на DW.

Пресс-секретарь отметил, что Т.Москалькова не будет помогать посещению Олега Сенцова омбудсменом Л.Денисовой.

"Госпожа Денисова уже второй раз прибыла в Салехард без согласования с уполномоченным и соответствующими структурами РФ", - сказал он.

Отметим, около 2 часов назад Т.Москалькова сообщила в Instagram, что посетит Олега Сенцова "через несколько минут".

При этом Л.Денисова в своем Facebook отметила, что она остается за воротами колонии, куда ее не пускают.

Как сообщал , 28 июня Л.Денисова снова отправилась в колонию к О.Сенцову.

Напомним, 15 июня украинского омбудсмена не пустили в колонию, где содержится украинский режиссер Олег Сенцов.

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