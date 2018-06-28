|Следком РФ открыл новое уголовное дело в отношении правозащитника Дмитриева
|28.06.2018 11:48
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В декабре 2016 года Дмитриева арестовали и поместили в СИЗО. В январе 2018-го историка отпустили под подписку о невыезде. Дмитриев утверждал, что фотографировал 11-летнюю дочь обнаженной для контроля ее развития и отчета перед органами опеки.
5 апреля Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева. Прокуратура требовала приговорить правозащитника к девяти годам колонии строгого режима.
14 июня главный суд Карелии отменил оправдательный приговор.В 1997 году Дмитриев обнаружил в лесном урочище Сандармох место расстрела и захоронения более 9 тыс. человек во время сталинского террора. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.
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