Следственный комитет России подозревает руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева в совершении насильственных действий сексуального характера. Следком РФ открыл дело против Дмитриева Фото: sledcom.ru По его словам. в отношении Дмитриева открыли дело п."б" ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса РФ (насильственные действия сексуального характера).Дмитриева, которого обвиняют в производстве порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери, задежали 27 июня. В декабре 2016 года Дмитриева арестовали и поместили в СИЗО. В январе 2018-го историка отпустили под подписку о невыезде. Дмитриев утверждал, что фотографировал 11-летнюю дочь обнаженной для контроля ее развития и отчета перед органами опеки. 5 апреля Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева. Прокуратура требовала приговорить правозащитника к девяти годам колонии строгого режима. 14 июня главный суд Карелии отменил оправдательный приговор. В 1997 году Дмитриев обнаружил в лесном урочище Сандармох место расстрела и захоронения более 9 тыс. человек во время сталинского террора. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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