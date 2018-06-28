Погода, Новости, загрузка...
Следком РФ открыл новое уголовное дело в отношении правозащитника Дмитриева
28.06.2018 11:48
Следственный комитет России подозревает руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева в совершении насильственных действий сексуального характера. Следком РФ открыл дело против Дмитриева Фото: sledcom.ru По его словам. в отношении Дмитриева открыли дело п."б" ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса РФ (насильственные действия сексуального характера).Дмитриева, которого обвиняют в производстве порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери,  задежали 27 июня.

В декабре 2016 года Дмитриева арестовали и поместили в СИЗО. В январе 2018-го историка отпустили под подписку о невыезде. Дмитриев утверждал, что фотографировал 11-летнюю дочь обнаженной для контроля ее развития и отчета перед органами опеки.

5 апреля Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева. Прокуратура требовала приговорить правозащитника к девяти годам колонии строгого режима.

14 июня главный суд Карелии отменил оправдательный приговор.

В 1997 году Дмитриев обнаружил в лесном урочище Сандармох место расстрела и захоронения более 9 тыс. человек во время сталинского террора. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить