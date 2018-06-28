Сегодня муссируется, что некий «мужчина в военной форме» обвинил Олега Сенцова в желании приобрести у него взрывчатку. Доказательств конечно никаких, даже свое ФИО не раскрывает.

Это конечно полный бред, так как по материалам уголовного дела никогда не фигурировала информация о желании Олега вообще приобретать, что-либо запрещённое. А вот, что Олег Сенцов хотел вагонами везти в Крым людей из «Правого сектора», такое было. Мне кажется «человек в военной форме» перепутал Олега с Чирнием, который как раз и был обвинен в приобретении взрывчатки, при этом это документально зафиксированный факт.

Чирний, как раз и обвинял Олега в совместных действиях по приобретению взрывчатки. Приобретение происходило под наблюдением сотрудников ФСБ России. В этом деле ФСБ России устанавливала долгое время людей, которые так или иначе контактировали с Сенцовым, между них не было ни одного человека, который бы мог сбыть Сенцову оружие или взрывчатые вещества и поверьте, оперативные сотрудники работали не только в Крыму, но и на территории Украины. Поэтому странно слышать такой бред, иначе как провокацией, этот поступок не назвать.

Я все ждал, когда же начнется поток бреда, похоже подгарает уже у кого-то одно место по полной. Олег Сенцов продолжает голодовку. Зачем Олегу было самому искать взрывчатку, когда, это уже делал Чирний по мнению следователей и оперативников ФСБ?

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира