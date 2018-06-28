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Логвинский в ПАСЕ: Может ли вклад РФ в Совет Европы стоить дороже, чем невинная человеческая жизнь?
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28.06.2018 11:56
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Парламентская ассамблея Совета Европы приняла много резолюций по
украинским вопросам, но РФ ничего не выполнила, подчеркнул член
украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы,
нардеп от "Народного фронта" Георгий Логвинский. Логвинский
напомнил, что РФ не выполняет резолюции ПАСЕ Фото: Георгий
Логвинский / Facebook "У меня сейчас возникает чувство дежавю: на
каждой сессии, на каждом заседании ассамблеи мы обсуждаем вопросы
по России, Украине, незаконной оккупации Крыма, ассамблея приняла
очень много резолюций... но ничего не меняется. А если меняется, то
не в том направлении... Россия ничего не делала, чтобы выполнить
постановления этих резолюций", – подчеркнул
Логвинский. Поблагодарил докладчика по резолюции о
политзаключенных в РФ, евродепутата Эмануэлиса Зингериса."У меня
только один вопрос: когда это все закончится? Как мы можем говорить
о возвращении в ассамблею страны, которая способствует всем этим
нарушениям [прав человека]? Сколько стоит жизнь наших граждан?
Может ли вклад одной страны в Совет Европы стоить дороже, чем по
крайней мере одна невинная человеческая жизнь?" – сказал член
украинской делегации.28 июня в ПАСЕ проходят дебаты об украинских
политзаключенных. По их окончании ассамблея должна принять
резолюцию.Представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба 27
июня сказал, что проект резолюции "чрезвычайно четкий и
жесткий".Cпикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца
сообщала 20 мая, что в России удерживаются по
политическим мотивам 24 украинца, а в оккупированном Крыму –
более 40.Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в
апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных
действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла
резолюцию, в которой продлила санкции против
России и лишила ее права голоса до апреля. В знак протеста
делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ.В
2016-м и 2017 годах делегация РФ не принимала участия в
работе ассамблеи.22 января 2018 года Ягланд заявил, что Россия
не заслуживает исключения из организации, несмотря на нарушение
ряда ее принципов. Он признал, что отказ России и Турции в 2017
году от уплаты взноса в полном объеме привел к финансовым
проблемам в Совете Европы. 23 января, после заседания
специального комитета ПАСЕ, его участники заявили, что проект
решения по изменению правил и процедур ассамблеи, который
позволит вернуться делегации РФ, может быть представлен на
сессии ассамблеи в июне. По данным "Европейской
правды", российская делегация может вернуться в ПАСЕ в
октябре 2018 года.Министр иностранных дел Дании Андерс
Самуэльсен заявил, что в 2017 году Россия
недоплатила в бюджет СЕ €22,3 млн. По словам Самуэльсена,
в случае отказа РФ платить и в 2018 году Совет Европы недосчитается
еще €33,8 млн.
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