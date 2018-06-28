Парламентская ассамблея Совета Европы приняла много резолюций по украинским вопросам, но РФ ничего не выполнила, подчеркнул член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп от "Народного фронта" Георгий Логвинский. Логвинский напомнил, что РФ не выполняет резолюции ПАСЕ Фото: Георгий Логвинский / Facebook "У меня сейчас возникает чувство дежавю: на каждой сессии, на каждом заседании ассамблеи мы обсуждаем вопросы по России, Украине, незаконной оккупации Крыма, ассамблея приняла очень много резолюций... но ничего не меняется. А если меняется, то не в том направлении... Россия ничего не делала, чтобы выполнить постановления этих резолюций", – подчеркнул Логвинский. Поблагодарил докладчика по резолюции о политзаключенных в РФ, евродепутата Эмануэлиса Зингериса."У меня только один вопрос: когда это все закончится? Как мы можем говорить о возвращении в ассамблею страны, которая способствует всем этим нарушениям [прав человека]? Сколько стоит жизнь наших граждан? Может ли вклад одной страны в Совет Европы стоить дороже, чем по крайней мере одна невинная человеческая жизнь?" – сказал член украинской делегации.28 июня в ПАСЕ проходят дебаты об украинских политзаключенных. По их окончании ассамблея должна принять резолюцию.Представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба 27 июня сказал, что проект резолюции "чрезвычайно четкий и жесткий".Cпикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщала 20 мая, что в России удерживаются по политическим мотивам 24 украинца, а в оккупированном Крыму – более 40.Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой продлила санкции против России и лишила ее права голоса до апреля. В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ.В 2016-м и 2017 годах делегация РФ не принимала участия в работе ассамблеи.22 января 2018 года Ягланд заявил, что Россия не заслуживает исключения из организации, несмотря на нарушение ряда ее принципов. Он признал, что отказ России и Турции в 2017 году от уплаты взноса в полном объеме привел к финансовым проблемам в Совете Европы. 23 января, после заседания специального комитета ПАСЕ, его участники заявили, что проект решения по изменению правил и процедур ассамблеи, который позволит вернуться делегации РФ, может быть представлен на сессии ассамблеи в июне. По данным "Европейской правды", российская делегация может вернуться в ПАСЕ в октябре 2018 года.Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что в 2017 году Россия недоплатила в бюджет СЕ €22,3 млн. По словам Самуэльсена, в случае отказа РФ платить и в 2018 году Совет Европы недосчитается еще €33,8 млн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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