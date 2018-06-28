В Турции арестовали немецко-курдскую певицу и режиссера Хозан Кане, настоящее имя которой Саиде Инач, обвинив в террористической деятельности. Об этом сообщает Deutsche Welle .

Исполнительницу задержали в провинции Эдирне на мероприятии прокурдской Партии демократии народов. В настоящее время в Эдирне находится арестант под стражу кандидат в президенты от этой партии. Хозан Кане вменяют членство в террористической организации, а также распространение пропаганды терроризма в пользу запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. В Турции фигуранты таких дел могут месяцами и даже годами содержаться под стражей перед судом.

Власти страны указали сцену из фильма, который певица снимает и в котором играет, в качестве одного из доказательств ее вину. В прошлом году Хозан Кане обнародовала на своей странице в Twitter кадр из кино, где она позирует с партизанами Рабочей партии Курдистана.

Как сообщал svodka.net ранее, в понедельник, 25 июня, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе назвала досрочные президентские и парламентские выборы в Турции нечестными .

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