В среду, 27 июня, в Миргороде Полтавской области из-под стражи в зале суда сбежал отдельно опасный преступник.

Его обвиняют в разбое и бандитизме, которые мужчина совершал на территории Полтавской и Кировоградской областей, передает со ссылкой на .

Произошло это около 12.20 в Миргородском городском районном суде. 40-летнего Виталия Суржана, уроженца Лисичанска Луганской области, судили за грабеж, бандитизм, незаконное завладение транспортным средством и незаконное обращение с оружием.

Во время заседания суда обвиняемый выбежал из зала и сел в серебристую Ауди А6 с номерами одной из балтийских стран, которую предусмотрительно припарковала сожительница бандита. Под звуки выстрелов полицейских, которые палили по колесам автомобиля, парочка оперативно покинула место преступления и скрылась в неизвестном направлении.

Один из полицейских при этом 5 раз выстрелил по колесам машины, однако попал или нет – неизвестно. Догнать беглецов полиция пыталась на "Ниве", однако поймать преступников так и не удалось.

Как сообщает полиция, сбежавший преступник очень опасен и может быть вооружен. В области введен в действие оперативный план по розыску и задержанию Виталия Суржана. В этом плане задействован весь личный состав полиции Полтавщины.

Фото мужчины

Правоохранители просят сообщить информацию о преступнике по номерам телефонов:(0532) 51-77-02 (ГУНП в Полтавской области), (0532) 51-76-72 (ситуационный центр ГУНП в Полтавской области), факс (0532) 56-77-24.

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