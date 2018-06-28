Мне надоело нытье. Из каждого ящика, на каждом канале и в газетах. Постоянное нытье и стенание. Мы все умрем. Мы все уедем в Польшу. Все плохо. Цены растут. Коровы не доятся. Села вымирают. 80% людей считают, что мы идем не туда, 60% чувствуют, что их жизнь ухудшается, еще сколько-то готово хотя завтра ползти на кладбище. И да, морковка, черт возьми, страшно подорожала. Зрада, зрада, зрада. Задолбало.

Меня задолбало. Да, я тоже разочарован в Порошенко и тоже хотел бы голосовать за новое лицо в 2019 году. За новое, а не за обновленное пластической хирургией. Да, я разочарован, но мои претензии не имеют ничего общего к тому стону «мы все умрем», которое разносится отовсюду. Да, я разочарован, потому что мы ползем вместо того, чтобы убегать. Да, я разочарован, но совершенно точно не могу найти рациональный ответ, когда иностранные инвесторы спрашивают «скажите, почему у Порошенко совсем нет рейтинга, когда у вас макроэкономическая стабилизация, линия фронта не двигается и ВВП растет». Не могу ответить. Потому что мне придется начинать с татаро-монгольского ига, и потом кончать Мальдивами. И меня не поймут все равно.

80% людей в Украине считают, что мы идем не туда. Зрада! Интересно, а куда бы нам пойти – обратно к Януковичу? Куда бы пойти, чтобы людям понравилось? Интересно, когда Моисей водил по пустыне, скольким людям казалось, что они идут в нужном направлении? Да и полезно будет знать, что и сейчас больше 60% поляков или немцев тоже считают, что идут не туда. Интересно, кроме Северной Кореи есть люди, которые считают, что идут в верном направлении?

Так куда идти? И почему не туда? Потому что каналы, принадлежащие олигархам, рассказывают им об этом? Со всех кнопок – мы идем не туда! Не нравится кнопкам, куда мы идем. И люди им вторят. Так что, люди, вы хотите туда, куда понравилось бы собственникам телеканалов? А не вы ли, люди, все время кричите, что во всем виноваты олигархи? И если вы будете как попки повторять за телеканалами – то есть за олигархами – и проклинать то, что олигархам не нравится, то как вы покончите с ними? Это какой-то новый украинский путь?

К сожалению, нельзя исправить ситуацию в Украине под одобрительный шум. Потому что исправить означает отодвинуть от денежных потоков тех, кто там сидел и заставить систему работать нормально. Вы хотите, чтобы одновременно и Коломойского убирали с денежных потоков госкомпаний, и чтобы его телеканалы это хвалили? Вы хотите убрать с газовых схем Фирташа и ждете, что его телеканал будет это праздновать? Вы хотите убрать с госзакупок людей, которые заработали там миллиарды и не ждете, чтобы потом они не вернулись под окна мураевскими бабушками? Если много шума, значит там делают правильно. Как можно повторять раз за разом «геноцид-зубожиння» вслед за людьми, которых вы же знаете, как откровенных коррупционеров? Что это за интеллектуальная феерия?

Вам не нравится путь? Когда убирают схемы (не все, но часть), когда реальные доходы уже выше 2013 года (простите, что в долларах вы еще получаете меньше), когда инфляция постепенно снижается, когда экономика медленно, но растет? Почему при этом все говорят о зубожинни, когда реальные доходы растут? Когда растет индекс уверенности бизнеса? Когда растут потребительские настроения? Когда активно растут розничные продажи? Когда экономический рост драйвится внутренними инвестициями, а не печатанием денег государством?

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Что это за кривое украинское зеркало. Мы не спорим, стакан полупустой или полуполный, мы выплескиваем воду и кричим о жажде.

Когда все показатели, характеризующие экономику, растут, то можно бранить медлительность реформ, можно указывать на направления, где еще недоработали. Но какого черта кричать о тотальной зраде? Почему фокусироваться на одном сегменте, где может быть плохо и раздувать его до небес, а на остальное плевать? Или никто не ходит по улицам, не видит пробки, забитые рестораны, полные самолеты на курорты? И это не чиновники, их просто не хватило бы. Это тотальное зубожиння?

И еще устраивать дневные опросы на телеканалах, просить людей позвонить, показывать их результаты и говорить – смотрите, тотальное зубожиння! Вы слышали, какие люди звонят на радио? Вы их мнение считаете репрезентативным? И если люди сидят целый день дома и звонят, и звонят, то понятно, чего они зубожиют. Все прочие, кто работает в это время, просто заняты. А кто свободен – тот страшно зубожиет.

Хватит. Задолбало. Задолбало раздувать общественную апатию. Это уже напоминает 2005-2008 годы, лучшие по благосостоянию населения в Украине, когда все ныли и ныли. Много политического шума, мало здравого смысла. Донылись до сильной руки Януковича. Тут же все замолчали. И если сейчас не боятся говорить о коррупции, то это не значит, что ее стало больше. Это значит, что увеличилась прозрачность. Или при Януковиче сбушники работали по-другому? Или при Тимошенко налоговики были честные? Или при Ющенко в госкомпаниях сидели выпускники гарварда?

Пройдут выборы. И нам надо будет решить, куда идти. И если мы все продолжим стенать и ныть, убеждая себя, что все плохо и мы идем не туда, то мы таки повернем. Назад. В светлое прошлое. К миражу доллара по 8. Туда, где деревья были большие. И снова создадим те условия, которые были в стране накануне Майдана. И снова ринемся в пучину кризиса. Потому что доллар по 8 стоил стране слишком дорого. И Майдан был уже следствием, когда «так больше было нельзя». Говорить, что путь «оттуда», из самой *опы –это путь не туда, верх идиотизма.

И да, чуда не бывает, и раз мы с вами там оказались, раз позволяли крепким хозяйственникам рулить десятки лет, то теперь должны заплатить. Будем ныть, что путь из кризиса – дорога не туда, получим еще один кризис. Пока не научимся. И так по кругу.

Мы выходим из кризиса. Простите, что не сразу в Швейцарию. И все, что нужно – это идти быстрее. А не разворачиваться назад. Потому что там, сзади, мы уже были. И там никому не понравилось. И это особый украинский мазохизм: пройти самое сложное и потом попросить повторить.

Мы должны требовать убегать, вместо того, чтобы идти. Бежать быстро. Чтобы лет через 20 смогли догнать Польшу. По-другому нельзя. Мы не станем Польшей ни сразу, ни через 5 лет. Это просто невозможно. Но раз это невозможно, то какого черта кричать, что все пропало только потому, что невозможного еще не случилось.

Требуйте убегать. Требуйте, а не нойте. В аду есть специальное место для нытиков. С особым, очень жарким углом – для нытиков, которые навевают тоску на всех вокруг в тот момент, когда всем вокруг надо давать волшебный пендель.

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