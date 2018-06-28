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Тимошенко призвала изменить Конституцию Украины
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28.06.2018 12:11
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Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что Конституция
Украины не отражает интересов граждан, следовательно ее нужно
изменить. Тимошенко: В действующей Конституции мало отображены
интересы, стремления и гарантии прав и свобод народа Фото:
Батьківщина / Facebook По мнению политика, Конституция 1996 года не
принималась всенародно и после "глубокого обсуждения всех ее
концептуальных положений"."Она стала продуктом определенной
договоренности частей правящего класса, которые на то время имели
возможность и право принимать Конституцию в Верховной Раде", –
заявила она.Лидер "Батьківщини" добавила, что 27 лет от имени
украинского народа "кто-то что-то принимал"."В действующей
Конституции сегодня очень мало отображены интересы, стремления и
гарантии прав и свобод народа. Я могу назвать несколько
фундаментальных недостатков, которые говорят о том, что мы, как
народ Украины, должны думать о принятии новой Конституции
Украины", – отметила она.Тимошенко заявила, что Конституцию
постоянно меняли в интересах действующих президентов, следовательно
она стала "межолигархическим договором". По ее мнению,
косметические правки в документе не могут разрушить существующую в
государстве систему. Также, по ее словам, Конституция только
декларирует права украинцев, которые "не поддержаны
законодательно."В Конституции написано, что народ является
источником власти. А на самом деле это абсолютно не так. Потому что
народ допускают раз в пять лет к голосованию на парламентских или
президентских выборах, однако из-за фальсификаций и неэффективных
избирательных законов народ не может реализовать свое
право", – продолжила она.Политик добавила, что фундаментальной
проблемой Конституции является отсутствие баланса между ветвями
власти."Все ветви власти бесконтрольны со стороны общества и
абсолютно безответственны", – подчеркнула Тимошенко.Она
добавила, что в Основном законе страны нужно "фундаментально
усилить" права местного самоуправления и создать систему,
позволяющую им реально управлять своей жизнью. Также, по мнению
лидера "Батьківщини", в Конституции нужно "комплексно
исправить" недостатки судебной системы.Последний раз Конституция в
Украине менялась после Евромайдана. 21 февраля 2014 года тогдашний
президент Виктор Янукович и лидеры оппозиции подписали соглашение,
в котором был прописан возврат к Конституции 2004 года,
уравновешены полномочия Кабмина, президента и парламента. В тот же
день Верховная Рада проголосовала за эту редакцию.Президент Украины
Петр Порошенко заявил в Киеве 28 июня на мероприятиях по случаю Дня
Конституции, что нельзя менять действующий Основной закон "под
конкретных лиц".
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