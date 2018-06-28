Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что Конституция Украины не отражает интересов граждан, следовательно ее нужно изменить. Тимошенко: В действующей Конституции мало отображены интересы, стремления и гарантии прав и свобод народа Фото: Батьківщина / Facebook По мнению политика, Конституция 1996 года не принималась всенародно и после "глубокого обсуждения всех ее концептуальных положений"."Она стала продуктом определенной договоренности частей правящего класса, которые на то время имели возможность и право принимать Конституцию в Верховной Раде", – заявила она.Лидер "Батьківщини" добавила, что 27 лет от имени украинского народа "кто-то что-то принимал"."В действующей Конституции сегодня очень мало отображены интересы, стремления и гарантии прав и свобод народа. Я могу назвать несколько фундаментальных недостатков, которые говорят о том, что мы, как народ Украины, должны думать о принятии новой Конституции Украины", – отметила она.Тимошенко заявила, что Конституцию постоянно меняли в интересах действующих президентов, следовательно она стала "межолигархическим договором". По ее мнению, косметические правки в документе не могут разрушить существующую в государстве систему. Также, по ее словам, Конституция только декларирует права украинцев, которые "не поддержаны законодательно."В Конституции написано, что народ является источником власти. А на самом деле это абсолютно не так. Потому что народ допускают раз в пять лет к голосованию на парламентских или президентских выборах, однако из-за фальсификаций и неэффективных избирательных законов народ не может реализовать свое право", – продолжила она.Политик добавила, что фундаментальной проблемой Конституции является отсутствие баланса между ветвями власти."Все ветви власти бесконтрольны со стороны общества и абсолютно безответственны", – подчеркнула Тимошенко.Она добавила, что в Основном законе страны нужно "фундаментально усилить" права местного самоуправления и создать систему, позволяющую им реально управлять своей жизнью. Также, по мнению лидера "Батьківщини", в Конституции нужно "комплексно исправить" недостатки судебной системы.Последний раз Конституция в Украине менялась после Евромайдана. 21 февраля 2014 года тогдашний президент Виктор Янукович и лидеры оппозиции подписали соглашение, в котором был прописан возврат к Конституции 2004 года, уравновешены полномочия Кабмина, президента и парламента. В тот же день Верховная Рада проголосовала за эту редакцию.Президент Украины Петр Порошенко заявил в Киеве 28 июня на мероприятиях по случаю Дня Конституции, что нельзя менять действующий Основной закон "под конкретных лиц". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что конституции она конституция украины Теги: политика