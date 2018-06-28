Россияне показали "нечто особенное" при подготовке чемпионата мира
по футболу 2018, заявил президент США Дональд Трамп. Трамп заявил,
что желает всем успеха на чемпионате мира по футболу Фото: EPA "Они
действительно проделали фантастическую работу с чемпионатом мира.
Это захватывающе, даже если вы не футбольный болельщик. Я немного
любитель футбола, но у меня мало времени", – заявил
Трамп.Отвечая на вопрос, за какую из сборных он болеет,
американский президент сказал: "За то, чтобы все преуспели"."Но
думаю, что место фантастическое. Они действительно показали нечто
особенное", – добавил Трамп.Чемпионат мира по футболу
проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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