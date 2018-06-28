Россияне показали "нечто особенное" при подготовке чемпионата мира по футболу 2018, заявил президент США Дональд Трамп. Трамп заявил, что желает всем успеха на чемпионате мира по футболу Фото: EPA "Они действительно проделали фантастическую работу с чемпионатом мира. Это захватывающе, даже если вы не футбольный болельщик. Я немного любитель футбола, но у меня мало времени", – заявил Трамп.Отвечая на вопрос, за какую из сборных он болеет, американский президент сказал: "За то, чтобы все преуспели"."Но думаю, что место фантастическое. Они действительно показали нечто особенное", – добавил Трамп.Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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