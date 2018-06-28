1. Незаконно осужденного в россии крымского активиста Евромайдана Александра Костенко, который должен выйти на свободу 3 августа, оккупанты поместили в штрафной изолятор. Правозащитница утверждает, что Костенко угрожает нанести себе увечья.

2. Оккупанты с автоматами вчера вечером оцепили супермаркет “Сильпо” в Керчи (в районе остановки “Промбаза”). Никаких подробностей пока нет. Напомню, вчера же утром вооруженные оккупанты оцепили оптовый рынок в городе и проверяли у предпринимателей документы.

3. Предатель Украины и помощник оккупантов из Севастополя Платон Беседин, который ранее втирал вате о том, что понаехавшие чинуши — это панацея, теперь орет, что Севастополь не их (засланных путиным оккупантов), а наш. Короче, сдулся упоротый доносчик, вой которого с удовольствием перепечатали севастопольские пропагандоны, которые тоже в ужасе от того, во что превращают Севастополь и как унижают его жителей. Кроме того, оккупанты пригрозили Беседину: “Завтра мы этого писателя отправим обратно в Украину его детства”. На что изменник ответил: “Я вырос в советском Севастополе (прим. Родился в 1985 году). И что вообще в нашем городе-герое украинского?”. Утырок так и не понял, что именно уничтожение только украинского оккупантами ему и не нравится.

4. На керченском паблике решили поднять тему воды: “Слышал, у нас пустые водохранилища. Пора, наверное, поднимать беду на мировой уровень, пока мы ещё живы”. В комментариях подтянулись тролли и упоротые: “Достали нытики”, “Еще один кипишооид”, “На Украине исчезла вода?”, “Они строят новые. Снизили напор”.

5. В Феодосии грязные туристы просят график подачи воды: “Шкурный вопрос о воде в Крыму: где-то чувствуются проблемы с водопроводной водой? В Феодосии за неделю уже второй раз отключают (на весь день). Уже озвучивают подачу воды по графику. Водохранилища из-за жары пересохли, вода испаряется. Поделитесь информацией, так сказать, с места”.

6. Оккупанты продолжают публиковать графики подачи воды в некогда курортных поселках Крыма. Одни жители обезвоженного острова будут видеть воду в кранах через день в течение часа, другие — один-три дня в неделю по 2-3 часа.

7. “В церквях Крыма молятся, чтобы пошли дожди и прошла засуха”. Я бы молился, чтобы появились мозги и прошло безумие.

8. В Едыкуйском (Ленинском) районе из-за засухи гибнет урожай. А вот такая вода коричневого цвета иногда течет по трубам в дома людей. Это уничтожение и крымчан, и Крыма.

9. Новым “главой” крымского МЧС стал очередной понаехавший оккупант — генерал из Сибири Александр Еремеев. Местные, на выход!

10. Центробанк оккупантов отозвал лицензию у очередного недобанка, который незаконно работал в Крыму. Прощаемся с банком “Рублев”, который имел 6 отделений на полуострове и находился под полезными санкциями. Кстати, именно отделение этого недобанка вчера было ограблено (?) в Ялте на 1,5 млн долларов США. Совпадение? Не думаю! И, естественно, найден украинский след — “сотрудники банка подозревают в краже некую украинку с фальшивым паспортом”. Видимо, имеется ввиду крымчанка, получившая аусвайс? Чем не фальшивый “паспорт”?

11. На колчаковских фронтах ранен? Симферопольские ватники скулят: “Сегодня днём на остановке пл. Ленина ополченец в нетрезвом состоянии потребовал у моей беременной жены документы, хотя они не имеют таких полномочий. Меня рядом не было. Помог неизвестный парень, который подошёл узнать, в чём вопрос. После этого у защитника родины зазвонил телефон, он отвлёкся, и жена стала уходить. И он ей стал грозить и звать назад. Что с такими уродами делать и когда разгонят это быдло!”.

12. Армянск взвыл. Фирташ, введи войска: “Титан, где мои бабки? Сколько можно терпеть это? Приезжал Аксёнов. Сказали, что никаких задержек. Верха завода орут с нас, как хотят, имея зп за сотку. А мы за 15 работаем и получить их не можем. У людей кредиты, как их жаль сейчас — банку то все равно, что великан не платит. Пока люди молчат, значит их все устраивает. Народ не понимает, какую СИЛУ имеет, просто МОЛЧАТ. АНОНИМНО”, “Без денег от завода Армянск может показаться бедной африканской деревушкой”, “Без завода Армянск становится военным приграничным городком”. Отмечу, что до оккупации сотрудники завода получали огромные зарплаты и о задержках не слышали, но сразу после вторжения в Крым россии началась вот такая свистопляска с сокращениями зарплат, задержками и увольнениями.

13. Молния! В Ялте замечены ждуны сезона-2018.

14. Сегодня подвозил одного ватана. Жаловался мне на жизнь. Сказал, что очень хочет во Львов съездить. Но не может из-за попадания в Миротворец. Надеется на выборы в Украине. Ждёт более лояльного президента в отношении предателей!

15. У россии в последние годы “пруха”! Олимпиаду вроде выиграли, вроде “Крым их”, вроде полезные санкции, вроде повышение пенсионного возраста пенсионерам только на пользу, вроде они в футбол играют, вроде “великая страна”… Это не страна, а сплошное “вроде”.

P.S. Разговорился с ватником. Клянёт россию последними словами. Говорит, что “жизнь стала невыносимой”. Жаловался, что “телевизор врет на каждом шагу”. Добрым словом вспомнил “украинские времена”, а путина назвал “конченным мудаком”. Потом ватник добавил, что “с радостью вернулся бы в СССР, когда все жили одинаково хорошо”. Я ему напомнил про миллионы угробленных жизней, про недостаток, про Железный занавес, про отсутствие всякой свободы слова и репрессии против инакомыслящих. Ватник тут же подхватил мои слова и впал в воспоминания, как стоял в очередях в магазине, как ему знакомая продавала товар из-под прилавка, как воровал на предприятии, т.к. зарплаты не хватало. Но в конце все равно добавил, что “хотел бы снова окунуться в ту жизнь”. Тогда я ему напомнил, что в Крыму уже есть многое из того, за чем он скучает. На что ватник ответил: “Нет, это не то. У СССР была сила, все его боялись. А россия нищая и все об неё ноги вытирают”. Посоветовал ему выйти на улицу с плакатом “Хочу жить в СССР — россия мне не нравится”. Ватник возмущённо сказал: “Ты что, не понял куда мы вляпались?! Меня же сразу загребут!”. А ведь в СССР хочет…

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