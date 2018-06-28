Иран будет "решать проблемы и оказывать давление", но не намерен жертвовать своей независимостью, отметил президент страны Хасан Рухани. Рухани пригрозил "поставить Америку на колени" Фото: EPA Он сказал, что Иран будет "решать проблемы и оказывать давление", но не намерен жертвовать своей независимостью.Агентство отмечает, что слова Рухани связаны с выходом США из ядерного соглашения с Ираном.8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По его словам, Тегеран обманывал мировое общество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.Иранский президент Хасан Рухани отметил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.Решение Трампа поддержали Израиль и Саудовская Аравия, но осудили лидеры Европейского союза, генсек ООН Антониу Гутерриш и министерство иностранных дел РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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