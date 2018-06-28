Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украине нужна новая парламентская форма правления, а кандидаты в президенты должны пообещать подписать новую Конституцию после победы на выборах. Тимошенко призвала предъявить ультиматум для кандидатов в президенты, с требованием изменить Конституцию Фото: Alexander Prokopenko / ba.org.ua "Сейчас нет никакого смысла выходить на очередные президентские, парламентские выборы, и вообще, на любые выборы, если украинское общество за девять месяцев, которые остались до президентских выборов, не родит мощной концепции нового общественного договора, не закрепит публично, без вмешательства тех политиков, которые сегодня при власти..., не закрепит в новом проекте Конституции и не выйдет на избирательную кампанию президента с четким ультиматумом для всех, кто баллотируется", – заявила она.По мнению политика, стране нужна новая Конституция, которая "даст возможность переосновать украинское государство в интересах украинского народа". Лидер "Батьківщини" добавила, что кандидаты в президенты должны пообещать изменить основной закон страны, иначе за них нельзя голосовать.Тимошенко добавила, что в Украине нужно ввести сильную, "однако сбалансированную и подконтрольную" парламентскую форму правления. А после победы на выборах новый президент должен будет поставить на всеукраинское голосование проект нового Основного документа. И отметила, что новый парламент, которые изберут "по старому закону про выборы", не сможет обеспечить принятие новой Конституции, потому что "будет держаться за свои интересы". Поэтому только народ может принять новый Основной закон, а новый президент должен будет его подписать "без оговорок".Последний раз Конституция в Украине менялась после Евромайдана. 21 февраля 2014 года тогдашний президент Виктор Янукович и лидеры оппозиции подписали соглашение, в котором был прописан возврат к Конституции 2004 года, уравновешены полномочия Кабмина, президента и парламента. В тот же день Верховная Рада проголосовала за эту редакцию.Президентские и парламентские выборы в Украине состоятся в 2019 году.По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в Верховную Раду могут пройти восемь политсил. Больше всех голосов набрала бы партия "Батьківщина". Если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за Тимошенко проголосовали бы 15,9% опрошенных, которые будут участвовать в выборах и определились с кандидатом, за экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко – 11,7%, а за действующего президента Петра Порошенко – 8,6%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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