Двух украинцев и одного гражданина РФ, которые пытались незаконно проникнуть в зону отчуждения выявили пограничники Житомирского отряда вместе с представителями Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины, передает .

Нарушителей задержали, когда те уже проникли в зону безусловного отселения – о проникновении в зону отчуждения сообщил участковый инспектор пограничной службы отдела "Иванков".

"Нарушителями законодательства оказались гражданин и гражданка Украины, жители Киева и Хмельницкой области, а также гражданин Российской Федерации, который недавно въехал на территорию нашего государства через один из пунктов пропуска в Черниговской области. Побудила молодых людей нарушить законодательство Украины жажда экстремального туризма и отдыха", – сообщают пограничники.

Сейчас сотрудниками Национальной полиции на всех лиц составлены административные документы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, которые подверглись радиоактивному загрязнению.

Как сообщал , близко территорий зоны отчуждения ЧАЭС пограничники Житомирского отряда задержали мужчину с оружием.

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