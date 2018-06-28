Валютный недостаток в РФ продолжает о себе напоминать через публикацию очередной аналитики по имеющемуся в наличие свободному денежному ресурсу. А таковой, судя по майским показателям, сократился в 5 раз!

Так, если в май банковская система РФ вступила с свободной валютной массой чуть более $8 млрд, о чем я писал в прошлом месяце с упоминанием обязательных выплат банков по долгам, то на начало июня в наличие у банков оказалось лишь $1,7 млрд.

Таким образом, банковская система РФ может встретить сентябрь, когда будет очередной этап выплат, в очень не выгодном положении, если только в страну не начнется резкий приток валюты. Такое вероятно благодаря росту цен на энергоносители и если бы Россия была нормальной страной, то так бы оно и было, но…

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Но, даже если рост цен на нефть вольет в экономику РФ лишние миллиарды долларов, их тут же припрячет Минфин, которые панически занимается скупкой валюты с начала этого года. И если данный фактор с натяжкой, но все же можно отнести к плюсам, то вот слив ценных бумаг и ОФЗ РФ, за которые приходится эту самую валюту возвращать, оптимизма тоже не добавляют.

Таким образом, тенденция выздоравливающей экономики и процветающей банковской системы просто на лицо. Хороша жизнь без инвестиций!

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