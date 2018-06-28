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В МИД Польши заявили, что возможности подписания исторической декларации с Украиной "нет даже на горизонте"
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28.06.2018 12:42
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В диалоге с украинской стороной присутствует административный
запрет на поиски и эксгумацию, отметил замминистра иностранных дел
Польши Бартош Цихоцкий. Цихоцкий выразил надежду, что
польско-израильская историческая декларация конструктивно повлияет
на польско-украинские отношения Фото: EPA По словам Цихоцкого, в
диалоге с украинской стороной присутствует административный запрет
на поиски и эксгумацию. Он отметил, что этот запрет "демонстрирует,
насколько отличаются наши взгляды на историческую правду".Дипломат
выразил надежду, что польско-израильская историческая декларация,
подписанная 27 июня, конструктивно повлияет на польско-украинские
отношения.В октябре 2016 года польский Сейм и Верховная Рада
Украины приняли совместную Декларацию памяти и солидарности,
которая должна была положить конец историческим спорам. Несмотря на
это, исторический вопрос остается источником напряженности между
странами.Летом 2017 года украинская сторона отказала польской
в поиске и эксгумации захороненных на территории Украины
поляков. 2 ноября 2017 года тогдашний министр иностранных дел
Польши и член партии "Право и справедливость" Витольд Ващиковский
заявил, что Польша намерена запустить процедуру, которая не
позволит въехать в страну украинцам, демонстрирующим антипольские
взгляды. 26 января 2018 года польский Сейм проголосовал
за поправки к закону об Институте национальной памяти. В
ночь на 1 февраля документ одобрил польский Сенат. 6
февраля президент Польши Анджей Дуда подписал инициативу и
отправил ее в Конституционный суд, чтобы тот проверил, не
ограничивает ли она свободу слова и
убеждений.Закон устанавливает уголовную ответственность за
отрицание участия украинских националистов и членов украинских
организаций, сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в
преступлениях против поляков в 1925–1950 годах. Верховная Рада
Украины приняла заявление, в котором осудила "попытки польской
стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к
преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века – нацистского
и коммунистического".27 июня Сейм поддержал поправки в закон
об Институте нацпамяти Польши, которые отменяют ст. 55а.
Она предусматривала уголовное наказание за публичные обвинения
в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в
пособничестве нацистской Германии, военным преступлениям или
преступлениям против человечности. Также закон отменяет ст.
55b, согласно которой к ответственности за такие преступления
могли быть привлечены и поляки, и иностранцы. При этом часть
закона об Институте нацпамяти Польши, которая касается украинских
националистов, Сейм не менял.В тот же день изменения подержал
Сенат Польши, а позже подписал президент страны Анджей Дуда.
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