Человек, который ходил в церковь сайентологии вместе с актером Томом Крузом, заверил, что тот проверял женщин, прежде чем начать с ними отношения, на такую проверку якобы согласилась актриса Скарлетт Йоханссон. Йоханссон отрицает, что добивалась Круза Фото: EPA По словам Тиге, одной из кандидаток была актриса Скарлетт Йоханссон.Она в 2001 году, когда ей было 16 лет, якобы хотела иметь отношения с Крузом.Йоханссон заявила в комментарии The Hollywood Reporter, что это ложь. По словам актрисы, сама идея прослушивания для того, чтобы вступить в отошения, унизительна."Только такой человек, как Брендан Тиге, мог придумать эту сумасшедшую историю", – сказала она.В 2001 году Том Круз расстался с актрисой Николь Кидман. В 2006 году он женился на актрисе Кэти Холмс, с которой развелся в 2012 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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