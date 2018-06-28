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Бывший прихожанин церкви сайентологии заявил, что Йоханссон была в списке женщин Круза
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28.06.2018 12:50
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Человек, который ходил в церковь сайентологии вместе с актером
Томом Крузом, заверил, что тот проверял женщин, прежде чем начать с
ними отношения, на такую проверку якобы согласилась актриса
Скарлетт Йоханссон. Йоханссон отрицает, что добивалась Круза Фото:
EPA По словам Тиге, одной из кандидаток была актриса Скарлетт
Йоханссон.Она в 2001 году, когда ей было 16 лет, якобы хотела иметь
отношения с Крузом.Йоханссон заявила в комментарии The Hollywood
Reporter, что это ложь. По словам актрисы, сама идея прослушивания
для того, чтобы вступить в отошения, унизительна."Только такой
человек, как Брендан Тиге, мог придумать эту сумасшедшую историю",
– сказала она.В 2001 году Том Круз расстался с актрисой Николь
Кидман. В 2006 году он женился на актрисе Кэти Холмс, с которой
развелся в 2012 году.
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