В Дагестане произошло ДТП, в ходе которого пятеро пострадавших детей. Семь человек, в том числе пятеро детей, госпитализировали в результате столкновения двух автомобилей в Хасавюртовском районе, Дагестан. Эту информацию обнародовала Залине Муртазалиевой, представителю министерства здравоохранения республики.



Муртазалиева сообщила следующее: - "около села Тотурбийкала Хасавюртовского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего пострадали семь человек, в том числе пять детей. Все пострадавшие госпитализированы в Хасавюртовскую центральную городскую больницу". Позже она добавила следующее: - "один из пострадавших детей находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных госпитализированных средней степени тяжести".



Сводка.нет - Новости Украины и Мира



мир мир детей том человек числе результате Теги: происшествия