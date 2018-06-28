Президент США Дональд Трамп обсудит со своим коллегой Владимиром Путиным широкий круг вопросов, включая экономические связи, ситуацию в Украине и Сирии. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью агентству Bloomberg, которое было опубликовано в среду, передает .

“Есть широкий круг тем, о которых будет говорить президент и которыми необходимо заняться”, — приводит агентство слова Пенса. Он уточнил, что между этих вопросов “экономические связи США с Россией и странами мира”.

Как отмечается в материале, между тем, которые планируется обсудить, ситуация в Украине и Сирии, а также вмешательство в американские выборы. Говоря о последнем вопросе, Пенс добавил: “Думаю, многое будет поднято”. “Трамп уже обсуждал это с президентом Путиным ранее; я бы ожидал, что он обсудит это с ним снова”.

Bloomberg отмечает, что Пенс отказался объяснить, считает ли он возможным возвращение России к G7 и восстановления формата “восьмерки”. “В той мыслью, которое у меня есть, я поделюсь с президентом”, — сказал Пенс.

В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи лидеров двух стран. По его словам, подробности будут объявлены 28 июня. После этого Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Путиным во время своей поездки в Европу.

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