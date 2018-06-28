Ослабление гривны, которое наблюдается с середины июня, вряд ли является началом сезонного тренда на снижение национальной валюты.

Об этом рассказали опрошенные "" эксперты, передает .

Так, старший аналитик инвестиционной компаний "Альпари" Вадим Иосуб отмечает снижение курса доллара к гривне на межбанке в четверг, 21 июня.

"Уже в четверг (21 июня) доллар немного снизился к гривне и на межбанке, и на наличном рынке, так что "хоронить" национальную валюту и паниковать по этому поводу пока рано", - сказал знаток.

Старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует сохранение курса гривны на нынешнем уровне "плюс-минус 1%" до середины июля.

"Мы еще остаемся в границах 26-26,5-27 грн/$1. Предложение валюты еще довольно высокое на внутреннем рынке. Сезонный фактор продолжает удерживать курс от более резких колебаний", - отметил он.

Не исключает возможности укрепления гривны в следующем месяце и специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Сергей Фурса. При этом знаток отмечает опасную ситуацию для украинской валюты на внешних рынках.

"Можно отыграться до 26 грн/$1, но, учитывая неблагоприятные тенденции на глобальных рынках, мы можем и не увидеть укрепления", - резюмировал аналитик.

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