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Москалькова после встречи с Сенцовым: Его состояние здоровья в целом удовлетворительное
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28.06.2018 12:57
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По словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, ее встреча с
украинским режиссером, политзаключенным Олегом Сенцовым была
довольно длительной, продолжалась около часа. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Москалькова: Остается беспокойство
за развитие событий, поскольку 46-й день голодания Фото: Татьяна
Москалькова / Facebook По словам Москальковой, "его состояние
здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается
беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а
это всегда требует большого внимания".Она добавила, что ее встреча
с Сенцовым была довольно длительной, продолжалась около
часа. Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не
включил. ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить
голодовку. Украинский режиссер от предложения отказался.9
июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с
президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня
украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Россию. За
время пребывания в РФ ей не удалось встретиться ни с одним
украинским политзаключенным. 15 июня она пыталась попасть
в колонию к Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой,
она договорилась с Москальковой, что они синхронно посетят
заключенных 19 июня. Денисова должна была отправиться на
встречу к Сенцову, а Москалькова – к главному редактору "РИА
Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять
не состоялось.22 июня Москалькова предложила Денисовой вместе
посетить Вышинского, а потом Сенцова.26 июня уполномоченный по
правам человека в РФ прибыла в Украину. Она отправилась в
Лукьяновское СИЗО с намерениями посетить военнослужащего
Максима Одинцова, которого в Украине обвиняют в дезертирстве.
Ей не предоставили свидания.Денисова говорила,
что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине,
пока украинского омбудсмена не допустят к украинским
политзаключенным в России.Денисова утром 28 июня сообщила, что
прибыла в город Лабытнанги и планирует встретиться с
украинским политзаключенным. Спикер Москальковой Алексей
Зловедов сообщил, что та приехала в Лабытнанги, чтобы посетить
Сенцова, а Денисова прибыла в регион "абсолютно
самостоятельно", и ее совместное посещение заключенного с
российским омбудсменом не планируется.Денисова отметила, что кортеж
Москальковой 28 июня проехал мимо нее. "Из-за ворот я вижу, что
люди, которые приехали в кортеже, ходят по территории, Москалькова
делает селфи... А нам всем больно за Сенцова, который голодает уже
46-й день. И у нас нет точной информации, что с ним и как он
чувствует себя... А российский омбудсмен выйдет оттуда и снова
будет что-то говорить о "лечебном голодании", – заявила
уполномоченный Верховной Рады по правам человека.
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