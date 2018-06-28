По словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, ее встреча с украинским режиссером, политзаключенным Олегом Сенцовым была довольно длительной, продолжалась около часа. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Москалькова: Остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания Фото: Татьяна Москалькова / Facebook По словам Москальковой, "его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания".Она добавила, что ее встреча с Сенцовым была довольно длительной, продолжалась около часа. Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил. ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить голодовку. Украинский режиссер от предложения отказался.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15 июня она пыталась попасть в колонию к Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – к главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.22 июня Москалькова предложила Денисовой вместе посетить Вышинского, а потом Сенцова.26 июня уполномоченный по правам человека в РФ прибыла в Украину. Она отправилась в Лукьяновское СИЗО с намерениями посетить военнослужащего Максима Одинцова, которого в Украине обвиняют в дезертирстве. Ей не предоставили свидания.Денисова говорила, что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине, пока украинского омбудсмена не допустят к украинским политзаключенным в России.Денисова утром 28 июня сообщила, что прибыла в город Лабытнанги и планирует встретиться с украинским политзаключенным. Спикер Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что та приехала в Лабытнанги, чтобы посетить Сенцова, а Денисова прибыла в регион "абсолютно самостоятельно", и ее совместное посещение заключенного с российским омбудсменом не планируется.Денисова отметила, что кортеж Москальковой 28 июня проехал мимо нее. "Из-за ворот я вижу, что люди, которые приехали в кортеже, ходят по территории, Москалькова делает селфи... А нам всем больно за Сенцова, который голодает уже 46-й день. И у нас нет точной информации, что с ним и как он чувствует себя... А российский омбудсмен выйдет оттуда и снова будет что-то говорить о "лечебном голодании", – заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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