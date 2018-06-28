|Порошенко призвал нардепов как можно быстрее отказаться от неприкосновенности
|28.06.2018 12:58
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Президент Петр Порошенко призвал народных депутатов как можно быстрее отказаться от неприкосновенности.
Об этом он заявил во время своей речи по случаю Дня Конституции.
«Не вижу причин медлить с отменой депутатской неприкосновенности. Пришло время, чтобы окончательно и бесповоротно ликвидировать депутатскую неприкосновенность. Требую результативного голосования в 300 голосов, и это должно произойти в этом году», — написал президент в своем .
Он также напомнил об отмене неприкосновенности судей, согласно судебной реформе.
«Мы пошли решительными шагами, чтобы более 8 тыс. украинских судей имели защиту закона за свою независимость и беспристрастность в принятии тех или иных судебных решений, но точно снята неприкосновенность в связи с совершением преступлений судей», — подчеркнул Порошенко.