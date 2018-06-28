Погода, Новости, загрузка...
Порошенко призвал нардепов как можно быстрее отказаться от неприкосновенности
28.06.2018 12:58
Порошенко призвал нардепов как можно быстрее отказаться от неприкосновенности

Президент Петр Порошенко призвал народных депутатов как можно быстрее отказаться от неприкосновенности.

Об этом он заявил во время своей речи по случаю Дня Конституции.

«Не вижу причин медлить с отменой депутатской неприкосновенности. Пришло время, чтобы окончательно и бесповоротно ликвидировать депутатскую неприкосновенность. Требую результативного голосования в 300 голосов, и это должно произойти в этом году», — написал президент в своем .

Он также напомнил об отмене неприкосновенности судей, согласно судебной реформе.

«Мы пошли решительными шагами, чтобы более 8 тыс. украинских судей имели защиту закона за свою независимость и беспристрастность в принятии тех или иных судебных решений, но точно снята неприкосновенность в связи с совершением преступлений судей», — подчеркнул Порошенко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить