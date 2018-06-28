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В ходе обысков в Крыму задержан водитель жены Джемилева
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28.06.2018 13:04
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В дом к водителю супруги лидера крымскотатарского народа Мустафы
Джемилева пришли с обысками 28 июня. На момент обысков Ахтема
Мустафаева дома не было. Глава ЦИК Курултая крымскотатарского
народа Заир Смедляев сообщил, что сейчас Мустафаев находится под
стражей. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Причина обыска в доме Мустафаева неизвестна Фото: Крымская
солидарность / Facebook "Обыск в 6-м микрорайоне Бахчисарая, ул.
Джафера Сейдамета, 42 у Ахтема Мустафаева, водителя Сафинар апте
Джемилевой. Самого Ахтема дома нет, только его мать, причина обыска
неизвестна. Вооруженные в камуфляже и балаклавах приехали на
четырех микроавтобусах, оцепили улицу", – сообщил
Смедляев.Позже Смедляев заявил, что Мустафаева задержали. Также он
отметил, что матери задержанного стало плохо, но силовики не
пустили к ней сотрудников скорой помощи и ее сестру.
https://www.facebook.com/zair.smedlya/posts/1738410019527492 Россия
аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских
воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным
правозащитников международной организации Human Rights
Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно
ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с
экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто
критиковать действия России на полуострове, в особенности –
крымских татар.
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