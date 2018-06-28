В дом к водителю супруги лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева пришли с обысками 28 июня. На момент обысков Ахтема Мустафаева дома не было. Глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев сообщил, что сейчас Мустафаев находится под стражей. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Причина обыска в доме Мустафаева неизвестна Фото: Крымская солидарность / Facebook "Обыск в 6-м микрорайоне Бахчисарая, ул. Джафера Сейдамета, 42 у Ахтема Мустафаева, водителя Сафинар апте Джемилевой. Самого Ахтема дома нет, только его мать, причина обыска неизвестна. Вооруженные в камуфляже и балаклавах приехали на четырех микроавтобусах, оцепили улицу", – сообщил Смедляев.Позже Смедляев заявил, что Мустафаева задержали. Также он отметил, что матери задержанного стало плохо, но силовики не пустили к ней сотрудников скорой помощи и ее сестру. https://www.facebook.com/zair.smedlya/posts/1738410019527492 Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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