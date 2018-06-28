В эфире телеканала "112 Украина" между журналистом, основателем интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрием Гордоном и главой Украинского института национальной памяти Владимиром Вятровичем состоялась дискуссия по поводу исторических личностей, которые вызывают споры в украинском обществе, и отмены государственных праздников. "Нам нужно сшивать общество, заботиться о том, чтобы люди объединялись в любви к Украине. Мы же не можем сказать, что в Харькове или Тернополе одинаковые герои. Тот же [лидер ОУН] Степан Бандера, конечно же, – герой в Тернополе, но не герой в Харькове. И если мы любим свою страну, то должны это понять и сделать так, чтобы в Харькове не навязывали Бандеру, а в Тернополе не навязывали тех, кого любят в Харькове", – сказал Гордон. По мнению журналиста, большинство действий Вятровича направлены на раздор. "Скажите, вы это делаете умышленно или потому, что не понимаете, что Украину нужно объединять?" – спросил Гордон. Вятрович ответил, что считает такие заявления громкими, и попросил уточнить, как Бандеру навязывают харьковчанам. | Гордон: Нам нужно сшивать общество, заботиться о том, чтобы люди объединялись в любви к Украине Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube "Я привел Харьков просто в качестве примера... Еще раз хочу вам повторить: в разных регионах Украины есть разные герои... Плюс другие ваши заявления: то не надо 1 Мая, то 9 Мая и 8 Марта не надо... Ну для чего вносить раздор в общество и говорить о том же 8 Марта? Это что, насущный вопрос? Сегодня нам надо этим заниматься?" – обратился к Вятровичу Гордон.Глава Украинского института национальной памяти ответил, что Гордон "не привел ни одного факта навязывания героев", а "вопрос календаря" назвал одной из функций государства. "Мы вынесли вопрос календаря на общественное обсуждение, которое продолжалось несколько месяцев, в нем приняли участие, наверное, несколько тысяч человек. По результатам обсуждения мы внесли изменения в наш законопроект, например, 1 мая остается выходным днем. Если говорить о 9 Мая, Дне победы над нацизмом, то оно остается, но вместе с тем мы говорим о 8 мая как Дне памяти и примирения", – сказал Вятрович."Я еще раз спрошу: для чего сейчас вносить в общество вопрос, нужно ли праздновать 8 Марта и 9 Мая, День победы над немецкими захватчиками? Это сейчас нужно Украине?" – уточнил Гордон.Вятрович ответил, что 9 мая остается Днем победы над нацизмом, "никто его отменять не собирается", и подчеркнул, что, по его мнению, наводить порядок с календарем государственных праздников надо."Календарь сейчас у нас очень эклектический. Он включает в себя праздники еще советские, праздники национальные и религиозные. Такого бардака, как в украинском календаре, нет, наверное, ни в одной соседней стране. Поэтому надо навести порядок, и мы делаем это, включая в дискуссию широкий круг общественности и прислушиваясь к ней. Что в этом неправильного?" – спросил Вятрович.Гордон ответил, что не любит советскую власть, наверное, больше, чем Вятрович. "Но в нашем государстве живет еще много пожилых людей, дайте им спокойно умереть со своими мыслями, не делайте раздор. Пусть объединяется Украина", – обратился журналист к главе Украинского института национальной памяти.Гордон добавил, что Украина очень разная, и "надо как-то пытаться понять вместе, что прошлое – обман на обмане". "Правды там нет. Ни в [советском маршале Георгии] Жукове, ни в Бандере, ни в [вожде Октябрьской революции Владимире] Ленине, ни в [главе СССР Иосифе] Сталине. Вообще нет личностей, о которых была бы только правда, – все переврано. Но надо двигаться навстречу друг дугу и объединять страну на основании общей любви к ней. А когда подрывают ее изнутри, я начинаю думать: это же играет на руку России. Только Россия заинтересована в этой хренотени, чтобы лишать людей права праздновать 9 Мая. Почему 8 мая? А почему маки надо носить? Почему 9 мая постоянно ждут провокаций?" – уточнил журналист.видео Видео: Дмитрий Гордон / YouTube Видео: Дмитрий Гордон / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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