Гордон – Вятровичу: Для чего вносить в общество вопрос, праздновать ли 8 Марта и 9 Мая? Это сейчас нужно Украине? Видео
28.06.2018 13:11
В эфире телеканала "112 Украина" между журналистом, основателем
интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрием Гордоном и главой Украинского
института национальной памяти Владимиром Вятровичем состоялась
дискуссия по поводу исторических личностей, которые вызывают споры
в украинском обществе, и отмены государственных праздников. "Нам
нужно сшивать общество, заботиться о том, чтобы люди объединялись в
любви к Украине. Мы же не можем сказать, что в Харькове или
Тернополе одинаковые герои. Тот же [лидер ОУН] Степан Бандера,
конечно же, – герой в Тернополе, но не герой в Харькове. И если мы
любим свою страну, то должны это понять и сделать так, чтобы в
Харькове не навязывали Бандеру, а в Тернополе не навязывали тех,
кого любят в Харькове", – сказал Гордон. По мнению журналиста,
большинство действий Вятровича направлены на раздор. "Скажите, вы
это делаете умышленно или потому, что не понимаете, что Украину
нужно объединять?" – спросил Гордон. Вятрович ответил, что считает
такие заявления громкими, и попросил уточнить, как Бандеру
навязывают харьковчанам. | Гордон: Нам нужно сшивать
общество, заботиться о том, чтобы люди объединялись в любви к
Украине Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube "Я привел Харьков просто
в качестве примера... Еще раз хочу вам повторить: в разных регионах
Украины есть разные герои... Плюс другие ваши заявления: то не надо
1 Мая, то 9 Мая и 8 Марта не надо... Ну для чего вносить раздор в
общество и говорить о том же 8 Марта? Это что, насущный вопрос?
Сегодня нам надо этим заниматься?" – обратился к Вятровичу
Гордон.Глава Украинского института национальной памяти ответил, что
Гордон "не привел ни одного факта навязывания героев", а "вопрос
календаря" назвал одной из функций государства. "Мы вынесли
вопрос календаря на общественное обсуждение, которое продолжалось
несколько месяцев, в нем приняли участие, наверное, несколько
тысяч человек. По результатам обсуждения мы внесли изменения в наш
законопроект, например, 1 мая остается выходным днем. Если говорить
о 9 Мая, Дне победы над нацизмом, то оно остается, но вместе с тем
мы говорим о 8 мая как Дне памяти и примирения", – сказал
Вятрович."Я еще раз спрошу: для чего сейчас вносить в общество
вопрос, нужно ли праздновать 8 Марта и 9 Мая, День победы над
немецкими захватчиками? Это сейчас нужно Украине?" – уточнил
Гордон.Вятрович ответил, что 9 мая остается Днем победы над
нацизмом, "никто его отменять не собирается", и подчеркнул, что, по
его мнению, наводить порядок с календарем государственных
праздников надо."Календарь сейчас у нас очень эклектический. Он
включает в себя праздники еще советские, праздники
национальные и религиозные. Такого бардака, как в украинском
календаре, нет, наверное, ни в одной соседней стране. Поэтому надо
навести порядок, и мы делаем это, включая в дискуссию широкий круг
общественности и прислушиваясь к ней. Что в этом
неправильного?" – спросил Вятрович.Гордон ответил, что не
любит советскую власть, наверное, больше, чем Вятрович. "Но в нашем
государстве живет еще много пожилых людей, дайте им спокойно
умереть со своими мыслями, не делайте раздор. Пусть объединяется
Украина", – обратился журналист к главе Украинского института
национальной памяти.Гордон добавил, что Украина очень разная, и
"надо как-то пытаться понять вместе, что прошлое – обман на
обмане". "Правды там нет. Ни в [советском маршале Георгии] Жукове,
ни в Бандере, ни в [вожде Октябрьской революции
Владимире] Ленине, ни в [главе СССР Иосифе] Сталине.
Вообще нет личностей, о которых была бы только правда, – все
переврано. Но надо двигаться навстречу друг дугу и объединять
страну на основании общей любви к ней. А когда подрывают ее
изнутри, я начинаю думать: это же играет на руку России. Только
Россия заинтересована в этой хренотени, чтобы лишать людей права
праздновать 9 Мая. Почему 8 мая? А почему маки надо носить? Почему
9 мая постоянно ждут провокаций?" – уточнил журналист.видео
Видео:
Дмитрий Гордон / YouTube Видео:
Дмитрий Гордон / YouTube