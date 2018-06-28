Возможное формирование дождевых паводков с подъемами уровней воды ожидается на водоемах из-за ожидаемых сильных и очень сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС, передает .

"В течение 28-30 июня в связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Серета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области) вероятно формирование дождевых паводков с подъемами уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках и в местах сужения русел до 2,0-2,5 м, возможен выход воды на пойму; интенсивного местного склонного стока; образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия", - отметили в ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Завтра, 29 июня, на реке Прут, участке Коломыя – госграница, из-за добегания паводковой волны ожидается подъем уровня воды на 1,3-1,8 над уровнем на 8:00 28 июня. Без негативных последствий.

"29 июня на р. Прут - г. Черновцы ожидается прохождение максимального уровня паводка 193 -246 см над нулем поста, максимальный расход 414-564 м3/с. 28 июня на 8 часов уровень воды на гидропосте Черновцы составлял 63 см над нулем поста без негативных последствий", – говорится в сообщении.

Напомним, синоптики предупредили о значительном осложнения погодных условий в результате ливней, шквалов и града по всей территории Украины, кроме Приазовья, в период 28-29 июня.

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