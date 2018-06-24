|На лагерь ромов во Львове напали участники неонацистской группировки "Трезвая и злая молодежь" – СМИ
|24.06.2018 15:51
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Скриншот: "Твереза і зла молодь" / Telegram
Скриншот: "Твереза і зла молодь" / Telegram
"Новый день – новая битва. Мы выбрали путь праведных. Мы выбрали путь к величию. Это – единственный верный путь… Только по сложному пути ведут тебя Боги. По дороге постоянных битв и сражений. Больно ходить по этой тропе, но с каждым шагом ты становишься сильнее. В конце этого пути тебя ждет гибель и вечная жизнь. Жизнь не только в чертогах Вальхаллы, но и на страницах истории", – пишут на канале "Твереза і зла молодь".
Скриншот: zaxid.net
По данным ZAXID.NET, как организатора нападения на лагерь ромов во Львове полиция задержала 20-летнего львовянина Андрея Тычку. Издание отмечает, что, согласно данным с сайтов по поиску работы, Тычка в 2017 году закончил Львовский колледж легкой промышленности, где учился на механика швейного оборудования. В социальной сети "ВКонтакте" аккаунт Тычки удален по состоянию на 24 июня.Вечером 23 июня на лагерь ромов на окраине Львова было совершено набег, в результате которого погиб один человек, еще четверо получили ранения, в том числе 10-летний мальчик. Все пострадавшие – ромы из Закарпатья. Полиция задержала семерых злоумышленников, которые оказались 16–17-летними подростками.Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что "страна скатывается к экстремизму".Полицейские также задержали 20-летнего организатора нападения. Правоохранители квалифицировали случившееся как умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
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