По данным ZAXID.NET, задержанные за набег на лагерь ромов во Львове – участники группировки "Трезвая и злая молодежь". До 24 июня канал организации в YouTube назывался Lemberg Jugend, а на канале "Твереза і зла молодь" в Telegram публикуют "мотивирующие фразы в нацистском духе", отмечает издание. Вечером 23 июня на лагерь ромов на окраине Львова напали, погиб один человек Фото: npu.gov.ua Издание отмечает, что это незарегистрированная организация, которая до сих пор не фигурировала в сообщениях СМИ. Общее число участников группировки неизвестно, при этом на страницы организации в соцсетях подписано только несколько десятков человек.По данным ZAXID.NET, до 24 июня канал "Трезвой и злой молодежи" в YouTube назывался Lemberg Jugend (Молодежь Львова – нем.). После задержания подозреваемых в нападении во Львове канал переименовали на "Оаьта Втвтв ті"."Создан этот канал только 21 июня 2018 года и там было только два видео и 24 подписчика. На видео под названием "Меленький видео доклад с сафари на цыган" (стилистика сохранена) зафиксировано, как несколько подростков преследуют ромов. На видео "Трезвая и злая молодежь на страже своего города. Употребляешь наркотики? Жди нас, мы придем в гости" снято внезапное набег группы подростков на нескольких ребят", – пишет издание.Канал "Твереза і зла молодь" в Telegram был создан 20 апреля 2018 года, с тех пор на него подписалось 57 человек."Здесь более 70 сообщений, в основном это мотивирующие фразы в нацистском духе или картинки, многие из них – на русском языке", – пишет ZAXID.NET. Скриншот: "Твереза і зла молодь" / Telegram Скриншот: "Твереза і зла молодь" / Telegram "Новый день – новая битва. Мы выбрали путь праведных. Мы выбрали путь к величию. Это – единственный верный путь… Только по сложному пути ведут тебя Боги. По дороге постоянных битв и сражений. Больно ходить по этой тропе, но с каждым шагом ты становишься сильнее. В конце этого пути тебя ждет гибель и вечная жизнь. Жизнь не только в чертогах Вальхаллы, но и на страницах истории", – пишут на канале "Твереза і зла молодь". Скриншот: zaxid.net По данным ZAXID.NET, как организатора нападения на лагерь ромов во Львове полиция задержала 20-летнего львовянина Андрея Тычку. Издание отмечает, что, согласно данным с сайтов по поиску работы, Тычка в 2017 году закончил Львовский колледж легкой промышленности, где учился на механика швейного оборудования. В социальной сети "ВКонтакте" аккаунт Тычки удален по состоянию на 24 июня.Вечером 23 июня на лагерь ромов на окраине Львова было совершено набег, в результате которого погиб один человек, еще четверо получили ранения, в том числе 10-летний мальчик. Все пострадавшие – ромы из Закарпатья. Полиция задержала семерых злоумышленников, которые оказались 16–17-летними подростками.Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что "страна скатывается к экстремизму".Полицейские также задержали 20-летнего организатора нападения. Правоохранители квалифицировали случившееся как умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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