Парламентская Ассамблея Совета Европы 28 июня в Страсбурге приняла проект резолюции об освобождении украинских политзаключенных в России.

Об этом сообщает телеканал .

За соответствующее решение проголосовали 77 членов ПАСЕ, 15 воздержались.

Перед голосованием в зале зачитали соответствующий доклад, затем по этому вопросу прошли дебаты.

Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд подал президенту РФ Владимиру Путину официальное прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова. В ответ на это в Кремле заявили, что письмо генсека Совета Европы «с точки зрения российского законодательства не является основанием для каких-либо юридических действий».

После этого Ягланд заявил, что все равно намерен продолжать работу по освобождению украинских политзаключенных в России и видит одним из методов деэскалации конфликта между Украиной и РФ именно обмен заключенными.

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