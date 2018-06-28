В интервью изданию "ГОРДОН" телеведущий и генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов рассказал о принципах защиты от информационных манипуляций, как относится к критике, почему считает неприемлемым пикетирование телеканалов и ограничения для журналистов на интервью с бывшими и действующими украинскими политиками. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Голованов: Боюсь, действующие политики в Украине не готовы решать настолько сложные задачи, как возврат Крыма и Донбасса Фото: Василий Голованов / Facebook Елена ПОСКАННАЯ Василий Голованов – телеведущий и генеральный продюсер телеканала NewsOne, обладатель звания "Тележурналист года" национальной премии "Человек года" в 2017 году. Также он известен как драматург и актер киевского театра "Черный квадрат". Правда, сейчас работа на телевидении забирает все силы, признался в интервью журналисту издания "ГОРДОН" Голованов. Времени на театр и написание драм практически не осталось. Но он скучает по театральным подмосткам и не собирается оставлять сцену. "Мне иногда кажется, что я играю роль то ведущего, то продюсера, то актера. И нет самой любимой, каждая из них – еще одна моя грань", – отметил тележурналист.По его мнению, сейчас в Украине активно развивается информационное телевидение и нет серьезных проблем со свободой слова. Однако далеко не всегда политикам удается удержаться от соблазна оказать давление на СМИ. Голованов убежден, что каждый имеет право высказать свою точку зрения, даже если она может кому-то не понравиться. Преступник Онищенко или нет – это только суд может определить. Но каждый имеет право высказаться, даже преступник – СБУ и ГПУ "воскресили" Бабченко. Появился “расстрельный список”. Сначала нам сообщили, что в нем 30 человек, потом – 47. Журналистов и блогеров пригласили в СБУ. В радиоэфире Юрий Луценко сказал, что встречался с 17 фигурантами этого загадочного перечня. Сайт “Страна.ua” опубликовал две страницы с фамилиями, именами и датами рождения. Генпрокуратура заявила о непричастности к обнародованию, поскольку у нее списка нет, но генпрокурор его видел. А затем СБУ открыла уголовное производство относительно разглашения данных досудебного расследования после публикации материала…Так был ли список, и если был, то у кого? Почему между фамилий нет самого Бабченко? Что за клиент убийства, который наперед дает перечень потенциальных жертв?Мне кажется, хотели как лучше, а получилось как всегда. После операции вырос уровень доверия к спецслужбам? Не думаю. Появилось у людей ощущение защищенности? Не уверен. Нанесен удар по репутации страны после выступления министра иностранных дел Павла Климкина в Совбезе ООН? 100 процентов.Во всей этой истории много пробелов и откровенно грязных пятен. А вишенкой на торте стала просьба новоиспеченного “героя” $50 тыс. за интервью вашему изданию.– Я никогда не платил, и мне за интервью не платили, и просьб таких я не слышал. Голованов: Преступник Онищенко или нет – это только суд может определить. Но каждый имеет право высказаться, даже преступник. Фото: Василий Голованов / Facebook – Я после этого записал еще и интервью с бывшим министром экологии Эдуардом Ставицким. А что это за игра, когда мы должны догадываться, у кого можно брать интервью, а у кого – нет? Где список запрещенных? Пусть его власть Президента, наконец, опубликует. Это не означает, что мы его примем, но мы хотя бы поймем.В YouTube почти миллион просмотров беседы с Онищенко – значит, она интересна зрителю. Не понимаю, почему нельзя делать такие интервью. Эти люди скажут что-то неприятное для Банковой? Так пусть у них не берут интервью те, кто аффилирован на Банковой, кто приходит туда за зарплатой.Я выполнял журналистскую задачу. Мне было интересно вытащить максимальное количество сведений. Онищенко владеет информацией и рассказал какую-то часть. Мне лично и, думаю, зрителю он интересен тем, что был непосредственным участником схемы. Ему верят, потому что он говорит не о ком-то, а о себе, что он лично брал деньги и нес их туда за то-то.– Мне хочется верить, что я вытащил правду. Если не всю, то хотя частично. Любой журналист всегда остается при своих сомнениях. Но Онищенко мне был интересен как собеседник. Информация, которую я получил, как минимум резонансная.– Он с того и начал: “Я понимаю, что эта история меня не красит, я не выйду из нее весь в белом, но я хочу об этом рассказать”. Преступник Онищенко или нет – это только суд может определить. Но каждый имеет право высказаться, даже преступник.Мы же понимаем, что президентский канал не будет больно кусать Петра Алексеевича. В нашем же случае такого нет – Мы имеем роскошь говорить правду. Нам не надо ставить какие-то фильтры – сейчас это дорогого стоит. Далеко не все СМИ в Украине могут себе такое позволить. На объективах наших камер нет ни розовых, ни черных линз. Мы показываем ситуацию в стране такой, какой она есть. Мы оперативно доносим информацию, отфильтровывая только неправдивую. В нашей студии представители всех политических сил. Мы даем возможность нашим зрителям задавать вопросы гостям эфира. Все это конвертируется в высокие рейтинги.Конечно, свобода слова существует. Но вместе с тем есть давление и различные препятствия. Воздействовать на масс-медиа пытаются политики, государственные институции. Люди, которые сейчас у руля. А псевдоактивистов может подослать кто угодно. Не обязательно для этого сидеть во властном кабинете. Вы прекрасно знаете, как приходили блокировать наш телеканал зимой. По моей информации, к нам могут снова прийти те же самые люди. Ждем. Не скажу, что с распростертыми объятиями.Периодически включается какой-то государственный механизм в виде проверок. Причем по ерундовым нарушениям, которые другому телеканалу не задумываясь простили. NewsOne рассматривают под увеличительным стеклом. Контролируют каждый вздох. Мы видим это по постам в Fаcebook персон, приближенных к АП. Они следят пристально, мониторят каждый наш эфир. Голованов: Когда обо мне пишут что-то нелицеприятное, я просто это игнорирую. Не делаю им рекламу. Фото: Василий Голованов / Facebook – Собственники украинских телеканалов, наверное, влияют на информационную политику. Мы же понимаем, что президентский канал не будет больно кусать Петра Алексеевича. В нашем же случае такого нет. Нам не говорят, кого хвалить, а кого проклинать. У нас довольно цивилизованные отношения с инвестором.– Напротив, когда он участвует в шоу, иногда жалуется, что мы ему меньше всех дали времени на выступление. Бывает даже обижается, что его редко приглашают. Я объясняю, что частить нельзя. Есть регулярность, с которой мы зовем всех спикеров, и к инвестору такие же требования, как ко всем остальным. Ни больше, ни меньше.– Рабочие, товарищеские.– Рабиновича гораздо больше на другом канале, где он ведет свою программу и приходит еще и гостем, это же касается и Дмитрия Гордона.На нашем канале Мураев, Рабинович, Гордон – спикеры, к которым всегда высокий зрительский интерес. Я знаю: приглашу их в эфир – у нас будут высокие показатели. Я удовлетворяю потребность зрителя и свою потребность как топ-менеджера, который хочет увидеть хорошие рейтинги.– Мы этим не грешим. У нас для желающих есть прямая реклама. Покупайте официально – и мы будем ставить ваши ролики. Недавно получал жалобы в личку, что мы крутили поздравления Ляшко с Пасхой. Почему в разделе рекламы нельзя его размещать?– Помните, старый одесский анекдот: “Сема, ваша дочь – проститутка”. – “Позвольте, у меня нет дочери”. – “А вы теперь это всей Одессе расскажите”. Мы живем в век доминирования социальных сетей. Появилась новая профессия – блогеры. Никто не задумывается, что лидерами мнений тоже пользуются?Иногда это безобидно: торговая марка просит Конечно, можно идти в суд и доказывать, что это клевета. Но это такая неблагодарная затея, что легче проигнорировать. Если бы мы на каждый вброс реагировали, то делали бы пиар таким людям. Когда обо мне пишут что-то нелицеприятное, я просто это игнорирую. Не делаю им рекламу.Почему какие-то люди берут на себя роль моральных авторитетов и решают, кто кому враг? – Есть рациональное восприятие и эмоциональное. Я могу понять реакцию части населения, которых эти высказывания до глубины души оскорбили. Но с точно такой степенью я не могу понять, почему человек не имеет права на свою точку зрения? Я думаю, человек имеет право высказать свое мнение. К тому же Мураев – народный депутат. Это – его политическая позиция.Пройдет 100 лет, поколения рассудят, как и что происходило в 2014 году. Сейчас больно говорить на какие-то темы. Совсем недавно погибли люди, лежат цветы на Майдане. Многие ожидали больших перемен, а те не произошли, и теперь люди стесняются себе признаться, что их чаяния обмануты.– Фразу каждый трактовал как хотел, часто манипулятивно перекручивая. Через несколько дней Евгений записал видеообращение, в котором он извиняется перед Сенцовым за действия украинской власти. А в комментарии к этому видео написал, что не считает Сенцова террористом. Какие еще могут быть вопросы?– Если есть какие-то вопросы к депутату, адресуйте их ему определенным образом. Аналогичная ситуация произошла недавно с блокадой ZIK. Почему вы идете к журналистам блокировать телеканал? Идите в высокие кабинеты власти, домой к олигархам и озвучивайте там свои требования. А пикетчики приходят туда, куда удобно, где им позволят стоять.– Было промежуточное решение: признать происходившее возле нашего телеканала мирной акцией и закрыть делопроизводство. Но позвольте, когда у тебя под офисом горящие бочки, колючая проволока, сотни мешков с песком, микроавтобус, люди в балаклавах, – это отнюдь не мирная акция. Под нашим давлением дело возобновили в середине марта. Ждем, что будет дальше. Мы в данном случае неактивная сторона. Все необходимые материалы подготовили и правоохранительным органам предоставили.– Вообще, задумайтесь, почему какие-то люди берут на себя роль моральных авторитетов и решают, кто кому враг? У нас есть суд, который может назвать человека преступником или сепаратистом, если такое будет доказано. А тут произошла подмена понятий. Кто-то решил, что имеет право составлять черный список и еще оглашать персональные данные людей.Когда Саакашвили прорывал границу, мы были единственным телеканалом, который транслировал эти события в прямом эфире. Мы отправили съемочную группу в Польшу (кстати, за свой счет – мы оплатили журналистам командировку, транспортные расходы и суточные). Наши журналисты были в поезде, рядом с Саакашвили переходили границу. После этого их занесли на сайт “Миротворец”. Такая нелепость! Они фиксировали происходящие – это нормальная работа журналистов.Могу показать рейтинги, каким на тот момент был зрительский интерес к этой теме. Глупо игнорировать такой повод. Почему не поехали другие? Не буду навешивать ярлыки и обвинять за глаза. Пусть сами ответят, почему отказались показывать то, что происходило в стране.Очень хочется, чтобы у нас появлялись лидеры новой формации – украинские Макроны и Обамы, Илоны Маски. Пока во власти таких нет – Стоп-листа у нас нет. За редким исключением, которое не связано с высказываниями политической позиции. Есть ряд людей, которые неуважительно повели себя, поливали грязью канал в соцсетях или в эфирах других телеканалов. Я не считаю такое поведение позицией. Это проявление неуважения к телеканалу, ко мне лично и к нашим телезрителям. Не вижу причин в дальнейшем приглашать этих людей. В обмен на гостеприимство они вытерли ноги не на коврике в коридоре, а на диване в гостиной.Уйти в прямом эфире – это не позиция, а проявление слабости. Все равно что сказать: я не готов к дискуссии, скорее только, проиграю, тогда сделаю вид, что обижен. Позиция сильного – аргументировано доказать свою правоту.– Люди как люди. Кому не нравится, тот вообще не приходит. Стоп-тем у нас нет. Иногда перед эфиром спикеры интересуются, о чем будем говорить, чтобы подготовиться. У нас разговоры в эфире построены сквозь призму восприятия человеком событий, которые происходят здесь и сейчас. И каждый гость понимает: мы будем говорить о том, что актуально именно Голованов: Ненормально, когда наделенный властью человек открыто говорит: я не буду давать интервью таким-то каналам и изданиям. Так он создает свой черный список. Фото: NEWSONE TV / Facebook эволюционировали за последние годы?– непременно, политики изменились, появились новые лица. Не могу сказать, что произошли качественные изменения. К сожалению, практика показывает, что место сидения определяет точку зрения. И, например, журналисты, оказавшись в кресле в парламенте, вдруг меняют отношение к своим уже бывшим коллегам. Свысока поглядывая, решают, к кому будут ходить, а к кому – нет, кому будут давать интервью, а кому – нет. Ненормально, когда наделенный властью человек открыто говорит: я не буду давать интервью таким-то каналам и изданиям. Так он создает свой черный список. Публичный человек, законотворец, представляющий в парламенте интересы людей… Как он вдруг может решить, что не будет общаться с какими-то СМИ? Делить аудиторию на первый и второй сорт недопустимо. А этого понимания у них нет.Боюсь, действующие политики и власть имущие в Украине вообще не готовы решать настолько сложные задачи, которые Голованов: Шустер сделал большое дело для украинского телевидения – подсадил аудиторию на ток-шоу. Фото: NEWSONE TV / Facebook – Я, к слову, недавно познакомился с Савиком лично – он дал мне интервью. Интересный собеседник. Телеканалу NewsOne точно не стало легче. Вообще, Шустер сделал большое дело для украинского телевидения – подсадил аудиторию на ток-шоу. Он уехал, а политические ток-шоу начали развиваться на разных телеканалах. И наше ток-шоу “Украинский формат” – еще одно подтверждение тому, что зрителю такая форма эфира интересна.– Ганапольский и Киселев делают свое дело. Но при всем уважении к ним, они скорее прошлое, чем будущее телевидения.– "Прямий" – качественный проект. Там работают мои друзья. Конкуренция нас только стимулирует. И чем сильнее соперник, тем лучше вынуждены работать мы. У нас растут показатели, а значит, зритель нам доверяет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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