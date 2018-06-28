|Телеведущий Голованов: Что за игра, когда мы должны догадываться, у кого можно брать интервью, а у кого – нет? Где список запрещенных?
|28.06.2018 13:19
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Голованов: Преступник Онищенко или нет – это только суд может определить. Но каждый имеет право высказаться, даже преступник. Фото: Василий Голованов / Facebook
– Я после этого записал еще и интервью с бывшим министром экологии Эдуардом Ставицким. А что это за игра, когда мы должны догадываться, у кого можно брать интервью, а у кого – нет? Где список запрещенных? Пусть его власть Президента, наконец, опубликует. Это не означает, что мы его примем, но мы хотя бы поймем.В YouTube почти миллион просмотров беседы с Онищенко – значит, она интересна зрителю. Не понимаю, почему нельзя делать такие интервью. Эти люди скажут что-то неприятное для Банковой? Так пусть у них не берут интервью те, кто аффилирован на Банковой, кто приходит туда за зарплатой.Я выполнял журналистскую задачу. Мне было интересно вытащить максимальное количество сведений. Онищенко владеет информацией и рассказал какую-то часть. Мне лично и, думаю, зрителю он интересен тем, что был непосредственным участником схемы. Ему верят, потому что он говорит не о ком-то, а о себе, что он лично брал деньги и нес их туда за то-то.– Мне хочется верить, что я вытащил правду. Если не всю, то хотя частично. Любой журналист всегда остается при своих сомнениях. Но Онищенко мне был интересен как собеседник. Информация, которую я получил, как минимум резонансная.– Он с того и начал: “Я понимаю, что эта история меня не красит, я не выйду из нее весь в белом, но я хочу об этом рассказать”. Преступник Онищенко или нет – это только суд может определить. Но каждый имеет право высказаться, даже преступник.Мы же понимаем, что президентский канал не будет больно кусать Петра Алексеевича. В нашем же случае такого нет – Мы имеем роскошь говорить правду. Нам не надо ставить какие-то фильтры – сейчас это дорогого стоит. Далеко не все СМИ в Украине могут себе такое позволить. На объективах наших камер нет ни розовых, ни черных линз. Мы показываем ситуацию в стране такой, какой она есть. Мы оперативно доносим информацию, отфильтровывая только неправдивую. В нашей студии представители всех политических сил. Мы даем возможность нашим зрителям задавать вопросы гостям эфира. Все это конвертируется в высокие рейтинги.Конечно, свобода слова существует. Но вместе с тем есть давление и различные препятствия. Воздействовать на масс-медиа пытаются политики, государственные институции. Люди, которые сейчас у руля. А псевдоактивистов может подослать кто угодно. Не обязательно для этого сидеть во властном кабинете. Вы прекрасно знаете, как приходили блокировать наш телеканал зимой. По моей информации, к нам могут снова прийти те же самые люди. Ждем. Не скажу, что с распростертыми объятиями.Периодически включается какой-то государственный механизм в виде проверок. Причем по ерундовым нарушениям, которые другому телеканалу не задумываясь простили. NewsOne рассматривают под увеличительным стеклом. Контролируют каждый вздох. Мы видим это по постам в Fаcebook персон, приближенных к АП. Они следят пристально, мониторят каждый наш эфир.
Голованов: Когда обо мне пишут что-то нелицеприятное, я просто это игнорирую. Не делаю им рекламу. Фото: Василий Голованов / Facebook
– Собственники украинских телеканалов, наверное, влияют на информационную политику. Мы же понимаем, что президентский канал не будет больно кусать Петра Алексеевича. В нашем же случае такого нет. Нам не говорят, кого хвалить, а кого проклинать. У нас довольно цивилизованные отношения с инвестором.– Напротив, когда он участвует в шоу, иногда жалуется, что мы ему меньше всех дали времени на выступление. Бывает даже обижается, что его редко приглашают. Я объясняю, что частить нельзя. Есть регулярность, с которой мы зовем всех спикеров, и к инвестору такие же требования, как ко всем остальным. Ни больше, ни меньше.– Рабочие, товарищеские.– Рабиновича гораздо больше на другом канале, где он ведет свою программу и приходит еще и гостем, это же касается и Дмитрия Гордона.На нашем канале Мураев, Рабинович, Гордон – спикеры, к которым всегда высокий зрительский интерес. Я знаю: приглашу их в эфир – у нас будут высокие показатели. Я удовлетворяю потребность зрителя и свою потребность как топ-менеджера, который хочет увидеть хорошие рейтинги.– Мы этим не грешим. У нас для желающих есть прямая реклама. Покупайте официально – и мы будем ставить ваши ролики. Недавно получал жалобы в личку, что мы крутили поздравления Ляшко с Пасхой. Почему в разделе рекламы нельзя его размещать?– Помните, старый одесский анекдот: “Сема, ваша дочь – проститутка”. – “Позвольте, у меня нет дочери”. – “А вы теперь это всей Одессе расскажите”. Мы живем в век доминирования социальных сетей. Появилась новая профессия – блогеры. Никто не задумывается, что лидерами мнений тоже пользуются?Иногда это безобидно: торговая марка просит Конечно, можно идти в суд и доказывать, что это клевета. Но это такая неблагодарная затея, что легче проигнорировать. Если бы мы на каждый вброс реагировали, то делали бы пиар таким людям. Когда обо мне пишут что-то нелицеприятное, я просто это игнорирую. Не делаю им рекламу.Почему какие-то люди берут на себя роль моральных авторитетов и решают, кто кому враг? – Есть рациональное восприятие и эмоциональное. Я могу понять реакцию части населения, которых эти высказывания до глубины души оскорбили. Но с точно такой степенью я не могу понять, почему человек не имеет права на свою точку зрения? Я думаю, человек имеет право высказать свое мнение. К тому же Мураев – народный депутат. Это – его политическая позиция.Пройдет 100 лет, поколения рассудят, как и что происходило в 2014 году. Сейчас больно говорить на какие-то темы. Совсем недавно погибли люди, лежат цветы на Майдане. Многие ожидали больших перемен, а те не произошли, и теперь люди стесняются себе признаться, что их чаяния обмануты.– Фразу каждый трактовал как хотел, часто манипулятивно перекручивая. Через несколько дней Евгений записал видеообращение, в котором он извиняется перед Сенцовым за действия украинской власти. А в комментарии к этому видео написал, что не считает Сенцова террористом. Какие еще могут быть вопросы?– Если есть какие-то вопросы к депутату, адресуйте их ему определенным образом. Аналогичная ситуация произошла недавно с блокадой ZIK. Почему вы идете к журналистам блокировать телеканал? Идите в высокие кабинеты власти, домой к олигархам и озвучивайте там свои требования. А пикетчики приходят туда, куда удобно, где им позволят стоять.– Было промежуточное решение: признать происходившее возле нашего телеканала мирной акцией и закрыть делопроизводство. Но позвольте, когда у тебя под офисом горящие бочки, колючая проволока, сотни мешков с песком, микроавтобус, люди в балаклавах, – это отнюдь не мирная акция. Под нашим давлением дело возобновили в середине марта. Ждем, что будет дальше. Мы в данном случае неактивная сторона. Все необходимые материалы подготовили и правоохранительным органам предоставили.– Вообще, задумайтесь, почему какие-то люди берут на себя роль моральных авторитетов и решают, кто кому враг? У нас есть суд, который может назвать человека преступником или сепаратистом, если такое будет доказано. А тут произошла подмена понятий. Кто-то решил, что имеет право составлять черный список и еще оглашать персональные данные людей.Когда Саакашвили прорывал границу, мы были единственным телеканалом, который транслировал эти события в прямом эфире. Мы отправили съемочную группу в Польшу (кстати, за свой счет – мы оплатили журналистам командировку, транспортные расходы и суточные). Наши журналисты были в поезде, рядом с Саакашвили переходили границу. После этого их занесли на сайт “Миротворец”. Такая нелепость! Они фиксировали происходящие – это нормальная работа журналистов.Могу показать рейтинги, каким на тот момент был зрительский интерес к этой теме. Глупо игнорировать такой повод. Почему не поехали другие? Не буду навешивать ярлыки и обвинять за глаза. Пусть сами ответят, почему отказались показывать то, что происходило в стране.Очень хочется, чтобы у нас появлялись лидеры новой формации – украинские Макроны и Обамы, Илоны Маски. Пока во власти таких нет – Стоп-листа у нас нет. За редким исключением, которое не связано с высказываниями политической позиции. Есть ряд людей, которые неуважительно повели себя, поливали грязью канал в соцсетях или в эфирах других телеканалов. Я не считаю такое поведение позицией. Это проявление неуважения к телеканалу, ко мне лично и к нашим телезрителям. Не вижу причин в дальнейшем приглашать этих людей. В обмен на гостеприимство они вытерли ноги не на коврике в коридоре, а на диване в гостиной.Уйти в прямом эфире – это не позиция, а проявление слабости. Все равно что сказать: я не готов к дискуссии, скорее только, проиграю, тогда сделаю вид, что обижен. Позиция сильного – аргументировано доказать свою правоту.– Люди как люди. Кому не нравится, тот вообще не приходит. Стоп-тем у нас нет. Иногда перед эфиром спикеры интересуются, о чем будем говорить, чтобы подготовиться. У нас разговоры в эфире построены сквозь призму восприятия человеком событий, которые происходят здесь и сейчас. И каждый гость понимает: мы будем говорить о том, что актуально именно Голованов: Ненормально, когда наделенный властью человек открыто говорит: я не буду давать интервью таким-то каналам и изданиям. Так он создает свой черный список. Фото: NEWSONE TV / Facebook
эволюционировали за последние годы?– непременно, политики изменились, появились новые лица. Не могу сказать, что произошли качественные изменения. К сожалению, практика показывает, что место сидения определяет точку зрения. И, например, журналисты, оказавшись в кресле в парламенте, вдруг меняют отношение к своим уже бывшим коллегам. Свысока поглядывая, решают, к кому будут ходить, а к кому – нет, кому будут давать интервью, а кому – нет. Ненормально, когда наделенный властью человек открыто говорит: я не буду давать интервью таким-то каналам и изданиям. Так он создает свой черный список. Публичный человек, законотворец, представляющий в парламенте интересы людей… Как он вдруг может решить, что не будет общаться с какими-то СМИ? Делить аудиторию на первый и второй сорт недопустимо. А этого понимания у них нет.Боюсь, действующие политики и власть имущие в Украине вообще не готовы решать настолько сложные задачи, которые Голованов: Шустер сделал большое дело для украинского телевидения – подсадил аудиторию на ток-шоу. Фото: NEWSONE TV / Facebook
– Я, к слову, недавно познакомился с Савиком лично – он дал мне интервью. Интересный собеседник. Телеканалу NewsOne точно не стало легче. Вообще, Шустер сделал большое дело для украинского телевидения – подсадил аудиторию на ток-шоу. Он уехал, а политические ток-шоу начали развиваться на разных телеканалах. И наше ток-шоу “Украинский формат” – еще одно подтверждение тому, что зрителю такая форма эфира интересна.– Ганапольский и Киселев делают свое дело. Но при всем уважении к ним, они скорее прошлое, чем будущее телевидения.– "Прямий" – качественный проект. Там работают мои друзья. Конкуренция нас только стимулирует. И чем сильнее соперник, тем лучше вынуждены работать мы. У нас растут показатели, а значит, зритель нам доверяет.
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