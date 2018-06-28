Планы Кремля в отношении Украины, в том числе относительно полномасштабного вторжения, связаны не с окончанием чемпионата мира по футболу, а с личными взаимоотношениями президентов США и РФ.

Вопрос Донбасса будет решаться мировым сообществом «по частям», а Крым до определенного момента будет выноситься за скобки.

Россия теряет Украину, и она потеряет ее, даже если начнет большую войну.

Об этом и многом другом в интервью изданию рассказал генерал-полковник в отставке, прежний начальник Генерального штаба ВСУ, прежний первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата.

— Большинство экспертов сходится во мнении, что Путин не пойдет на большую военную авантюру во время проведения в России чемпионата мира по футболу. А что будет после? Каков ваш прогноз?

— Я хочу сказать, что чемпионат мира не играет особой роли. Я думаю, основная роль процесса, который происходит сегодня на высоком политическом уровне, отведена личным отношениям президентов США и России.

Это та основа, на которой строится вся остальная мировая политика и, прежде только, относительно Украины. В этом процессе присутствует не только проблема одной Украины, а проблема многих стран, в том числе Израиля, Сирии. Весь Ближний Восток сегодня завязан на эту проблему – проблему отношений, прежде только, между президентами этих двух стран.

Это главное, что будет определять будущее наших границ в районе Донецка, Луганска и в целом Донбасса. Ну и, конечно, Крым.

Сегодня активно отрабатываются все возможные ситуации вокруг Украины, но крымскую проблему обходят. Многие европейские чиновники умалчивают об этом – вроде как ее для них не существует.

Эта проблема будет обостряться, но на уровне тех группировок, которые существуют сегодня. Наращивания сил и полномасштабной операции со стороны России против Украины сегодня не будет. Это не то время.

Естественно, РФ понимает, что она теряет Украину, но она потеряет ее в любом случае, даже если развяжет войну. И потеряет гораздо больше.

Поэтому сегодня упор делается на отношения на высоком уровне, на дипломатические. Пытаются найти ту золотую середину, при которой Российская Федерация могла бы отказаться от помощи сепаратистов, и чтобы на этой основе прекратилась эта война.

Для Российской Федерации это действительно очень плохой вариант. Ожидать, что этот вопрос будет решен в течение ближайшего года или нескольких лет, нельзя.

— А как насчет встречи Путин-Трамп, которая может состояться в июле на саммите НАТО?

— Ничего особого не произойдет. Будут искать пути решения этого вопроса, и по частям эта проблема будет решаться.

— Что значит – по частям?

— К примеру, вопрос с миротворческой миссией на Донбассе будет поставлен во главу угла, его будут пытаться каким-то образом протолкнуть. Это первостепенная задача – взять под контроль ситуацию. Поэтому все внимание будет уделено этой проблеме.

Потом попытаются уладить проблему с Сирией. Допустим, найдут какие-то точки соприкосновения и договорятся на высшем уровне о том, как будут вмешиваться США, как будут соблюдаться интересы РФ.

То есть будет ставиться конкретная задача, которую будут решать.

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Глобального давления на Россию никто сегодня осуществлять не будет, не будут ее загонять в угол. Но санкции, которые уже огласили, будут действовать. Мало того – к ним добавятся и новые.

— Из того, что вы сказали, я сделала вывод: вы считаете, что мистер Трамп на нашей стороне, на стороне Украины.

— Да.

— А вы помните, что он сказал о Крыме? Что он российский, потому что все там говорят по-русски.

— Да, мы это слышали. В этом контексте и я говорил – что о Крыме пока говорить не будут.

Но речь не о том, говорят или не говорят по-русски. Речь идет о том, что с Россией надо договориться о чем-то. И Крым отодвигается в сторону. Крым не будет признан российским, но решения по Крыму сегодня не будет.

— А когда будет?

— Когда у России возникнет необходимость обратиться к внутренним проблемам. Когда внутренние проблемы станут выше крымских проблем, — а это вполне вероятно, — вот тогда и будут решаться эти вопросы.

Пока эта ситуация не созрела. И мировое общество не будет давить на Россию именно в вопросе Крыма. А вот по Донбассу и по другим проблемам решения будут созревать.

— Мы понимаем, что Крым превратился в милитаризованный регион. Какова, по вашему мнению, роль Керченского моста в поставках на полуостров сил и средств РФ? Может ли мост каким-то образом сыграть свою роль в военных действиях против Украины?

— На сегодняшний день это единственное средство коммуникации с Крымом. Керченский мост задумывался руководством РФ не просто для решения каких-то частных задач. Это глобальная проблема жизнедеятельности Крыма. Это обеспечение населения и обеспечение функционирования военно-морских баз, которые там существуют.

То есть это решение крайне важное, жизненное. По большому счету, Керченский мост – это вопрос жизни и смерти.

Учитывая, что доступ к Крыму через Украину перекрыт, строительство этого моста было стратегической задачей для РФ. Мост – это часть сухопутного коридора, построенного Россией в обход Украины.

— Но этого недостаточно?

— Этого недостаточно.

Вообще, я хочу сказать: когда советское руководство называют глупым, это не совсем так. Решение отдать Крым Украине было связано, прежде только, с тем, что Крым связан с Украиной географически, а не только исторически.

Надо понимать, что география этого региона привязана к Украине намертво. И это необходимо учитывать.

Все остальное – результат бездарной деятельности. Те же каналы, тот же Крымский мост. Это глупости. Необходимо находить политическое решение, решение мира. Потому что в этом разделении – потери, одни потери.

— Как вы думаете, на что Кремль делает большую ставку в отношении Украины: на сугубо военную составляющую или на гибридную? Какова, по вашему мнению, роль УПЦ МП в последней составляющей, в частности, накануне очередных выборов в Украине?

— Мы должны четко понимать, что православная церковь Московского патриархата никогда не согласится с тем, чтобы Украина имела свою автокефалию. И они откровенно об этом говорят.

Роль Русской православной церкви в Украине сегодня отрицательная. Мы знаем о фактах, когда батюшки отказывались отпевать наших воинов, когда церковь вела подрывную деятельность против государства. И таких фактов много.

Но этот вопрос рано или поздно, в этом году или в следующем будет решен. Украина будет иметь свою автокефальную православную церковь, хотели бы того или не хотели.

У меня нет сомнения в том, что наше государство будет иметь одну – подчеркиваю, одну – православную церковь, которая не будет замыкаться на Русскую православную церковь. Не может существовать православное государство, если оно разделено церквями.

Церковная рознь сегодня – это источник противостояния, источник огромной угрозы для Украины. Не будет Украина иметь свою самостоятельность и свою свободу, если у нее будет чужая церковь.

Сегодня нельзя четко сказать, что все, что сегодня делает Киевский патриархат, полностью соответствует церковным канонам. Есть претензии к отдельным церковнослужителям КП. Но я вам должен сказать: каноны – канонами, а патриотизм – это то, что должно быть присуще каждому служителю церкви. Не может церковник, который служит в Украине, ощущать себя гражданином чужой страны. Не может и не должен.

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