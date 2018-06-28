|Крым к Украине привязан намертво, — генерал ВСУ
|28.06.2018 13:22
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Планы Кремля в отношении Украины, в том числе относительно полномасштабного вторжения, связаны не с окончанием чемпионата мира по футболу, а с личными взаимоотношениями президентов США и РФ.
Вопрос Донбасса будет решаться мировым сообществом «по частям», а Крым до определенного момента будет выноситься за скобки.
Россия теряет Украину, и она потеряет ее, даже если начнет большую войну.
Об этом и многом другом в интервью изданию рассказал генерал-полковник в отставке, прежний начальник Генерального штаба ВСУ, прежний первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата.
— Большинство экспертов сходится во мнении, что Путин не пойдет на большую военную авантюру во время проведения в России чемпионата мира по футболу. А что будет после? Каков ваш прогноз?
— Я хочу сказать, что чемпионат мира не играет особой роли. Я думаю, основная роль процесса, который происходит сегодня на высоком политическом уровне, отведена личным отношениям президентов США и России.
Это та основа, на которой строится вся остальная мировая политика и, прежде только, относительно Украины. В этом процессе присутствует не только проблема одной Украины, а проблема многих стран, в том числе Израиля, Сирии. Весь Ближний Восток сегодня завязан на эту проблему – проблему отношений, прежде только, между президентами этих двух стран.
Это главное, что будет определять будущее наших границ в районе Донецка, Луганска и в целом Донбасса. Ну и, конечно, Крым.
Сегодня активно отрабатываются все возможные ситуации вокруг Украины, но крымскую проблему обходят. Многие европейские чиновники умалчивают об этом – вроде как ее для них не существует.
Эта проблема будет обостряться, но на уровне тех группировок, которые существуют сегодня. Наращивания сил и полномасштабной операции со стороны России против Украины сегодня не будет. Это не то время.
Естественно, РФ понимает, что она теряет Украину, но она потеряет ее в любом случае, даже если развяжет войну. И потеряет гораздо больше.
Поэтому сегодня упор делается на отношения на высоком уровне, на дипломатические. Пытаются найти ту золотую середину, при которой Российская Федерация могла бы отказаться от помощи сепаратистов, и чтобы на этой основе прекратилась эта война.
Для Российской Федерации это действительно очень плохой вариант. Ожидать, что этот вопрос будет решен в течение ближайшего года или нескольких лет, нельзя.
— А как насчет встречи Путин-Трамп, которая может состояться в июле на саммите НАТО?
— Ничего особого не произойдет. Будут искать пути решения этого вопроса, и по частям эта проблема будет решаться.
— Что значит – по частям?
— К примеру, вопрос с миротворческой миссией на Донбассе будет поставлен во главу угла, его будут пытаться каким-то образом протолкнуть. Это первостепенная задача – взять под контроль ситуацию. Поэтому все внимание будет уделено этой проблеме.
Потом попытаются уладить проблему с Сирией. Допустим, найдут какие-то точки соприкосновения и договорятся на высшем уровне о том, как будут вмешиваться США, как будут соблюдаться интересы РФ.
То есть будет ставиться конкретная задача, которую будут решать.
Глобального давления на Россию никто сегодня осуществлять не будет, не будут ее загонять в угол. Но санкции, которые уже огласили, будут действовать. Мало того – к ним добавятся и новые.
— Из того, что вы сказали, я сделала вывод: вы считаете, что мистер Трамп на нашей стороне, на стороне Украины.
— Да.
— А вы помните, что он сказал о Крыме? Что он российский, потому что все там говорят по-русски.
— Да, мы это слышали. В этом контексте и я говорил – что о Крыме пока говорить не будут.
Но речь не о том, говорят или не говорят по-русски. Речь идет о том, что с Россией надо договориться о чем-то. И Крым отодвигается в сторону. Крым не будет признан российским, но решения по Крыму сегодня не будет.
— А когда будет?
— Когда у России возникнет необходимость обратиться к внутренним проблемам. Когда внутренние проблемы станут выше крымских проблем, — а это вполне вероятно, — вот тогда и будут решаться эти вопросы.
Пока эта ситуация не созрела. И мировое общество не будет давить на Россию именно в вопросе Крыма. А вот по Донбассу и по другим проблемам решения будут созревать.
— Мы понимаем, что Крым превратился в милитаризованный регион. Какова, по вашему мнению, роль Керченского моста в поставках на полуостров сил и средств РФ? Может ли мост каким-то образом сыграть свою роль в военных действиях против Украины?
— На сегодняшний день это единственное средство коммуникации с Крымом. Керченский мост задумывался руководством РФ не просто для решения каких-то частных задач. Это глобальная проблема жизнедеятельности Крыма. Это обеспечение населения и обеспечение функционирования военно-морских баз, которые там существуют.
То есть это решение крайне важное, жизненное. По большому счету, Керченский мост – это вопрос жизни и смерти.
Учитывая, что доступ к Крыму через Украину перекрыт, строительство этого моста было стратегической задачей для РФ. Мост – это часть сухопутного коридора, построенного Россией в обход Украины.
— Но этого недостаточно?
— Этого недостаточно.
Вообще, я хочу сказать: когда советское руководство называют глупым, это не совсем так. Решение отдать Крым Украине было связано, прежде только, с тем, что Крым связан с Украиной географически, а не только исторически.
Надо понимать, что география этого региона привязана к Украине намертво. И это необходимо учитывать.
Все остальное – результат бездарной деятельности. Те же каналы, тот же Крымский мост. Это глупости. Необходимо находить политическое решение, решение мира. Потому что в этом разделении – потери, одни потери.
— Как вы думаете, на что Кремль делает большую ставку в отношении Украины: на сугубо военную составляющую или на гибридную? Какова, по вашему мнению, роль УПЦ МП в последней составляющей, в частности, накануне очередных выборов в Украине?
— Мы должны четко понимать, что православная церковь Московского патриархата никогда не согласится с тем, чтобы Украина имела свою автокефалию. И они откровенно об этом говорят.
Роль Русской православной церкви в Украине сегодня отрицательная. Мы знаем о фактах, когда батюшки отказывались отпевать наших воинов, когда церковь вела подрывную деятельность против государства. И таких фактов много.
Но этот вопрос рано или поздно, в этом году или в следующем будет решен. Украина будет иметь свою автокефальную православную церковь, хотели бы того или не хотели.
У меня нет сомнения в том, что наше государство будет иметь одну – подчеркиваю, одну – православную церковь, которая не будет замыкаться на Русскую православную церковь. Не может существовать православное государство, если оно разделено церквями.
Церковная рознь сегодня – это источник противостояния, источник огромной угрозы для Украины. Не будет Украина иметь свою самостоятельность и свою свободу, если у нее будет чужая церковь.
Сегодня нельзя четко сказать, что все, что сегодня делает Киевский патриархат, полностью соответствует церковным канонам. Есть претензии к отдельным церковнослужителям КП. Но я вам должен сказать: каноны – канонами, а патриотизм – это то, что должно быть присуще каждому служителю церкви. Не может церковник, который служит в Украине, ощущать себя гражданином чужой страны. Не может и не должен.