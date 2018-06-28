Супруга крымского татарина Эмира-Усеина Куку сообщила, что ее муж объявил голодовку в день своего рождения, 26 июня. Эмир-Усеин Куку с семьей в 2015 году Фото: Мерьем Куку / Facebook "26 июня 2018 года Эмир-Усеину исполнилось 42 года. И в свой день рождения он начал голодовку. Для меня эта новость стала шоком и большой неожиданностью! Он очень терпеливый человек!" – написала она.По словам Мерьем Куку, предвзятое и беззаконное преследование и обвинение в терроризме подтолкнуло ее жена на крайнюю меру."Это протест против сфабрикованных дел в отношении него и других несправедливо арестованных политических заключенных!" – подчеркнула она. https://www.facebook.com/k.merik/posts/1398374706928668 В феврале–апреле 2016 года по подозрению в связях с "Хизб ут-Тахрир" в Ялте были задержаны Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Инвер Бекиров и Вадим Сирук. 29 декабря 2017 года стало известно, что Сирука, Куку, Бекирова и Джеппарова этапировали из Симферополя и подвергли издевательствам в СИЗО Краснодара.В октябре 2017 года председатель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев заявлял, что всего по делу "Хизб ут-Тахрир" в аннексированном Крыму задержали 23 мусульман.В феврале 2018 года Куку на заседании в Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону в РФ заявил о попытках ФСБ РФ склонить его к сотрудничеству."Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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