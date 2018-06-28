|Арестованный в оккупированном Крыму по делу "Хизб ут-Тахрир" Куку объявил голодовку
|28.06.2018 13:27
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https://www.facebook.com/k.merik/posts/1398374706928668
В феврале–апреле 2016 года по подозрению в связях с "Хизб ут-Тахрир" в Ялте были задержаны Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Инвер Бекиров и Вадим Сирук. 29 декабря 2017 года стало известно, что Сирука, Куку, Бекирова и Джеппарова этапировали из Симферополя и подвергли издевательствам в СИЗО Краснодара.В октябре 2017 года председатель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев заявлял, что всего по делу "Хизб ут-Тахрир" в аннексированном Крыму задержали 23 мусульман.В феврале 2018 года Куку на заседании в Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону в РФ заявил о попытках ФСБ РФ склонить его к сотрудничеству."Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.
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