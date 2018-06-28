Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения к Конституции относительно европейского и евроатлантического вектора развития страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на торжествах по случаю Дня Конституции Украины возле памятника Пилипу Орлику в Киеве.

«В ближайшее время мною будет передан проект изменений в Конституцию, поправку, которая закрепит две наших стратегических цели, тесно связанных друг с другом — это вступление Украины в Евросоюз и вступление в НАТО», — подчеркнул Порошенко.

Президент выразил уверенность, что в парламенте есть возможность набрать 300 голосов для голосования этих изменений.

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